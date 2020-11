Slovenská divina sa vracia na pulty obchodných reťazcov

Po reštarte predaja slovenskej jahňaciny prichádza agrorezort s obdobným projektom zameraným na podporu predaja slovenskej diviny.

Minister Ján Mičovský v piatok v Topolčiankach oboznámil verejnosť s novým logom „Delikatesa z lesa“, s ktorým sa budú spotrebitelia v najbližších dňoch stretávať na výrobkoch chladenej diviny na pultoch obchodných reťazcov v SR. Ide o 100 % slovenskú divinu, ulovenú a spracovanú na Slovensku. Informovala o tom v piatok hovorkyňa agrorezortu Anežka Šrojta Hrdá.

Návrat mäsa z diviny do obchodov

Projekt rezortu pôdohospodárstva „Delikatesa z lesa“ spája slovenských spracovateľov diviny, poľovníkov a obchodníkov. Jeho cieľom je vrátiť na pulty reťazcov 100 % slovenské, kvalitné a bezpečné mäso z diviny z lesov celého Slovenska. Priemerný Slovák skonzumuje ročne okolo 63 kilogramov mäsa, z toho predstavuje divina len 1,1 kilogramu.

„Na Slovensku máme 14 prevádzok, ktoré spracúvajú zverinu. Do tohto projektu sa zatiaľ zapojila len jedna. Vyzývam aj ostatné prevádzky, poľovníkov a reťazce, aby sa spojili a ponúkli Slovákom divinu, podobne ako to urobili pri projekte Zlaté jahňa a zároveň apelujem na všetky zainteresované strany na rozumné nastavenie cenovej politiky tak, aby sa kvalitné mäso dostalo medzi čo najviac zákazníkov,“ zdôraznil minister Ján Mičovský.

Mäso začnú predávať dva obchodné reťazce

Zákazníkom ponúknu jelenie mäso už v najbližších dňoch dva obchodné reťazce, ale záujem je takmer medzi všetkými členmi Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

„Verím preto, že spotrebitelia si nájdu cestu k takémuto kvalitnému produktu, aby to bol dostatočný impulz pre spracovateľov zvýšiť produkciu tohto mäsa. Tak by sme následne dokázali pokryť dopyt všetkých obchodníkov, ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto projektu,“ vyjadril sa predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič.

Divinu kúpite aj cez internet

Ďalšou možnosťou kúpy slovenskej diviny je webový portál predajdiviny.sk.

„Týmto spôsobom si môžu zákazníci kúpiť čerstvé mäso priamo od najbližšieho poľovného združenia,“ dodal podpredseda Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.