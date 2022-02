Slovenské potraviny je potrebné marketingovo podporiť, minister Vlčan chce ísť rakúskou cestou

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) tvrdí, že je potrebné marketingovo podporiť slovenské potraviny. Ideálnou by bola podľa ministra rakúska cesta. Informoval o tom Vlčan počas rokovania vlády SR.

„Na ministerstve analyzujeme, ako podporiť slovenské potraviny marketingovo. Mne sa zdá byť vhodné, aby sme sa vrátili k propagácii značky kvality. Je to niečo podobné, ako majú v Rakúsku ama siegel a spotrebitelia sú na to zvyknutí, že táto značka kvality je aj dôkazom preverenia toho, že tá potravina je zdravá. Chcem ísť podobnou cestou, teda rakúskou cestou. Chceme, aby túto značku kvality dostali naozaj potraviny, ktoré sú spracované zo slovenských plodín a zo slovenského mäsa a budú zároveň zdravé,“ uviedol minister. Dôvodom je podľa neho aj to, že stále viac mladých ľudí sa zaujíma o svoje zdravie.

„My máme žiaľ hrozivé štatistiky v srdcovocievnych chorobách, ochoreniach žalúdka, rakoviny hrubého čreva, pritom nemáme viac obéznych ľudí ako Francúzi alebo Holanďania, čiže je tam evidentná súvislosť aj s kvalitou potravín a práve preto budeme na rezorte sledovať to, aby sme zvýšili podiel zdravých slovenských potravín,“ uzavrel minister.