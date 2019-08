Foto: Slovensko čaká veľa práce, aby dosiahlo sebestačnosť, vyhlásil Pellegrini na otvorení Agrokomplexu

Slovensko má dostatok rozlohy a kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, aby pri správnej pomoci farmárom cez rôzne opatrenia nemuselo dovážať ani kilogram niektorých komodít.

Slováci si všímajú pôvod potravín

Konštatoval to vo štvrtok pri otvorení medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre premiér Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že krajinu pre dosiahnutie tohto cieľa, čaká ešte veľa práce.

„Na to, aby bolo Slovensko sebestačné v niektorých potravinových odvetviach, potrebujeme ešte veľa práce a času. Som však rád, že z úst poľnohospodárov a potravinárov počujem pozitívne ohlasy na to, čo vláda pre sektor robí. Slovenskí farmári sa chcú postarať o to, aby Slováci jedli kvalitné, zdravé a bezpečné potraviny,“ uviedol Pellegrini.

Premiér ocenil výsledky prieskumov, ktoré poukazujú na to, že Slováci si čoraz viac všímajú pôvod potravín a chcú na pultoch obchodov slovenské výrobky.

Sviatok všetkých poľnohospodárov

„Veľmi ma teší, že sa dostáva do popredia väčšie povedomie Slovákov o kvalite potravín a stúpa záujem o slovenské potraviny. Slováci chcú domáce potraviny, najlepšie čo možno z najbližšieho regiónu. Chcú poznať samotného výrobcu, prípadne chovateľa,“ pokračoval Pellegrini.

Agrokomplex je podľa premiéra sviatkom pre všetkých slovenských poľnohospodárov. „Okrem toho, že tu oceňujeme ich prácu, si však musíme povedať aj to, čomu všetkému čelí a bude čeliť náš agrosektor. Chceme ozrejmiť, aké opatrenia už vláda pre tento sektor pripravila, aké sa pripravujú a musia pripraviť. Slovensko, rovnako ako iné krajiny, čelí výrazným klimatickým zmenám, ktoré sa prejavujú v extrémnom suchu či nedostatku vlahy. To sú všetko veci, na ktoré sa musí agrosektor pripraviť. Po zelenej nafte sa v agrosektore pripravujú ďalšie opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad rozsiahla rekonštrukcia zavlažovacích systémov,“ uzavrel premiér.