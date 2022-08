Slovensko má najnižšiu ťažbu dreva a ceny stúpajú nahor, Vlčan chce čo najviac palivového dreva pre domácnosti

Slovensko je krajina s percentuálne s najnižšou ťažbou dreva oproti prirodzenému prírastku, vrátane výsadby lesov. Nárast záujmu o palivové drevo je pritom vyšší najmä kvôli vojne na Ukrajine. Na informačnom workshope to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Upozornil na to, že sa začína viac dreva voziť do drevospracujúcich závodov zo zahraničia, lebo drevo vyprodukované na Slovensku je drahšie. Podľa ministra je to aj tým, že drevo na Slovensku je zdravé.

Viac palivového dreva

Výroba palivového dreva od 2015 klesala, keďže o tento sortiment bol nízky záujem. „Zredukovali sme odhad celkovej výroby dreva z 9 miliónov na 8 miliónov kubíkov ročne, ale aj napriek zníženiu stavu je to dostatočný stav na vyprodukovanie palivového dreva,“ dodal minister.

Trend produkcie palivového dreva klesal pre nízky záujem. Celková produkcia palivového dreva súvisí s celkovo s ťažbou, ktorá sa posledné roky znižovala aj bude znižovať. Lesy SR dodali na trh za sedem mesiacov tohto roka v priemere o 37 percent viac palivového dreva, ako v rovnakom období vlaňajška.

Čo najviac dreva pre domácnosti

Za minulý rok sa vyťažilo 7,66 milióna kubických dreva, čo predstavuje len 63 percent dreva, ktoré nám ročne vyrastie. „Slovensko sa za minulý rok stalo definitívne dovozcom dreva. Vyviezli sme 2,05 mil. kubíkov a doviezli na Slovensko 2,45 mil. kubíkov dreva, bilancia je v prospech dovozu,“ informoval generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Aj v podniku Lesy SR vnímajú veľmi citlivo zvýšený záujem verejnosti o palivové drevo. „Snažíme sa reagovať zvýšenou ponukou, aby sme tak zabezpečili obyvateľstvo,“ uviedol generálny riaditeľ Lesy SR Ján Marhefka. Vlani sa za sedem mesiacov dostalo na trh 90-tisíc kubických metrov palivového dreva.

V porovnateľnom období tohto roka sa pritom dostalo na trh 116-tisíc kubických metrov, čo predstavuje nárast o 30 percent. Ak bude celkový záujem o palivové drevo aj naďalej pokračovať, Lesy SR by mohli podľa jej generálneho riaditeľa trh zásobiť celkovým objemom okolo 400-tisíc kubických metrov dreva. „Chceme zabezpečiť čo najviac palivového dreva pre domácnosti,“ vyhlásil minister Vlčan.