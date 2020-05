Tender na rekonštrukciu gabčíkovských komôr prejde auditom, existujú podozrenia z korupcie

Tender na rekonštrukciu gabčíkovských komôr prejde auditom. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Podľa ministra Jána Budaja (OĽaNO) existujú podozrenia, že pri súťaži došlo ku korupcii.

Verejné obstarávanie realizovalo bývalé vedenie štátneho podniku Vodohospodárska výstavba v súvislosti s modernizáciou plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo.

Najlacnejšiu firmu vyradili

„Existujú dôvodné podozrenia, že súťaž na rekonštrukciu gabčíkovských komôr nemusela byť v súlade s legislatívou. Ak by to zaváňalo korupciou, nevyzeralo by to pravdepodobne inak. O štátnu zákazku mali záujem viaceré firmy. Jednu z nich, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku, vyradili ešte pred súťažou,“ uviedol Budaj.

Šéf envirorezortu preto posiela do Vodohospodárskej výstavby, š. p. rezortných audítorov, ktorí okolnosti preveria. Prípadom sa už zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní.

Podozrivé okolnosti sú podľa tlačového odboru MŽP aj v personálnom obsadení vysokopostavených pozícií v štátnom podniku.

Podľa medializovaných informácií, lukratívnu štátnu zákazku vyhrala firma Metrostav. Ich bývalý vrcholový manažér pracuje vo vodohospodárskom štátnom podniku, ktorý celý tender pripravoval.

Oprava za 180 miliónov

„Vidím v tom konflikt záujmov. Využijem všetky zákonné nástroje, ktoré mám v rukách, aby som zistil, či bola súťaž férová,“ uzavrel minister životného prostredia.

Na prípad upozornilo združenie Objektívne informovaná spoločnosť, ktorá v uplynulých dňoch zverejnila informácie o podozreniach z konfliktu záujmov a manipulácie pri tendri na opravu vrát plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo v hodnote 180 miliónov eur.

„Sme veľmi radi, že sa naša práca stretla so záujmom ministerstva. Množstvo pochybení pri takom dôležitom tendri môže stáť Slovákov milióny eur,” uviedla predsedkyňa združenia Diana Migaľová Baschierová.

Dodala, že disponujú aj ďalšími závažnými informáciami, ktoré sú pripravení odovzdať šéfovi envirorezortu aj polícii. Združenie tiež v najbližších dňoch plánuje podať trestné oznámenie súvisiace s touto kauzou.