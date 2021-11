Ukážeme Vám ako pomáhať každým nákupom

Lidl spolu so zákazníkmi doteraz venoval tým, ktorí to najviac potrebujú potraviny v hodnote viac ako 800 000 €.

V náročných časoch sa podaná pomocná ruka dvakrát ráta. Rýchla, adresná a pravidelná pomoc je presne to, čo denne potrebujú tisícky núdznych ľudí v celej našej krajine. Našťastie v regiónoch existujú občianske združenia a charity, ktorých poslaním je pomáhať tým najzraniteľnejším. Práve k nim smeruje podpora z najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku – „Podeľ sa a pomôž„, ktorú organizuje Lidl.

Foto: Lidl

Až do 28. novembra sa do nej môže zapojiť každý zákazník hneď dvakrát. Do špeciálnych košov nachádzajúcich sa v každej predajni môžete vložiť trvanlivé potraviny zo svojho nákupu. Zároveň môžete organizáciu priradenú k „svojmu“ Lidlu podporiť aj hlasom, ktorý získate za každé použitie aplikácie Lidl Plus pri vašom nákupe. Okrem výhodného nákupu, tak pomôžete aj organizácií pomáhajúcej vo vašom meste. Tri organizácie s najvyšším počtom hlasov získajú od diskontu poukážky v hodnote 1000 €, ktoré môžu využiť na nákup potravín a iných potrebných vecí pre ľudí v núdzi. Všetky ostatné organizácie dostanú od Lidlu poukážky v hodnote 100 €.

Do projektu „Podeľ sa a pomôž„, ktorý sa realizuje vo všetkých 153 predajniach Lidl, je zapojených takmer 90 lokálnych organizácii. Zbierka tak zostáva v regióne a zákazníci presne vedia, komu pomáhajú. Ide predovšetkým o organizácie a združenia venujúce sa ťažko chorým či inak znevýhodneným deťom, týraným matkám, ľuďom bez domova či rôzne centrá sociálnych služieb a iné komunitné organizácie.

Foto: Lidl

„Pomôcť druhým nebolo nikdy jednoduchšie. To, čo môže byť pre niekoho samozrejmosť, je pre mnohých malým zázrakom. V Lidli nám nie je cudzie podať pomocnú ruku tým, ktorý to najviac potrebujú. A pozývame k tomu aj našich zákazníkov vo viacerých našich projektoch. Teraz môže pomôcť naozaj každý jediným klikom. Stačí ak máte stiahnutú aplikáciu Lidl Plus, použijete ju pri svojom nákupe a následne pošlete elektronický hlas organizácií priradenej k predajni, v ktorej najčastejšie nakupujete,“ vysvetlil Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie v Lidl Slovenská republika.

Potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“ pravidelne pomáha niekoľkým tisíckam ľudí. Od spustenia projektu na jeseň 2020 podporil Lidl spolu so svojimi zákazníkmi tých najzraniteľnejších potravinami v hodnote viac ako 800 000 €. Jednou zo zapojených organizácií je Doma u Kapucínov. „Núdzni, ktorí u nás nachádzajú pomoc sú často: mnohopočetné rodiny, osamelé matky, ľudia vo finančných ťažkostiach; ľudia, ktorí prišli o prácu; siroty a vdovy; ťažko chorí ľudia; opustení svojím partnerom a seniori,“ vysvetlila Angela Pokojná a pokračovala: „Systém pomoci je založený na pravidelnom stretávaní sa človeka v núdzi s jedným z našich sociálnych pracovníkov, kde má priestor byť prijatý so všetkými svojimi ťažkosťami, problémami a zlyhaniami. V spolupráci so sociálnym pracovníkom spoločne hľadajú riešenia a cestu k dôstojnému životu daného človeka. Ruka v ruke tento človek dostáva potravinovú pomoc v podobe balíka trvanlivých potravín, ktorý mu je distribuovaný raz mesačne našimi dobrovoľníkmi. Obsah balíka je prispôsobený počtu ľudí v domácnosti, a poskytuje potravinovú pomoc zhruba na 2 týždne daného mesiaca.“

Foto: Lidl

