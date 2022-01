Vlčan sa na podanie demisie pre kauzu ošípaných nechystá, jeho odstúpenie žiada KDH a Hlas pripravuje trestné oznámenie

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) považuje podanie demisie za bezpredmetné. Reaguje tak na podozrenia z korupcie pri vyplácaní dotácii na ošípané a na výzvu na jeho odstúpenie z funkcie ministra.

“Redukovali sa nám malé chovy. Ak by sme ich nepodporili teraz, keď sme pod tlakom afrického moru ošípaných, čo je naozaj nebezpečná pandémia, ktorá sa ľahšie prenáša, do dvoch rokov by sme tu žiadne chovy nemali. Podporu sme dávali na farmu a nie na kus ošípaných,” vysvetlil Vlčan.

Nič nezakrývali

“My sme nič nezakrývali, aj tejto relatívne malej výzve sme venovali dostatočný mediálny priestor,” doplnil Vlčan s tým, že boli oslovené všetky chovateľské zväzy, vrátane spracovateľov bravčového mäsa. “Dôkazom toho je, že sme touto výzvou pokryli viac ako 97 percent všetkých ošípaných v tejto krajine,” podčiarkol.

Podanie demisie požaduje mimoparlamentná KDH, podľa ktorej uniknutá emailová komunikácia dokazuje, že štátne dotácie na boj s AMO boli určené iba pre zhruba 100 chovateľov, pričom ostatní o danej výzve ani nevedeli. Podľa KDH na základe uniknutej komunikácie nie je pravda, že boli oslovení všetci dotknutí farmári tak, ako to minister tvrdil.

Objavujú sa ďalšie otázniky

„Kauza najdrahších ošípaných sa vyvíja presne opačne, ako by sa mala. Namiesto zodpovedania mnohých otáznikov sa objavujú ďalšie. Ak sú uniknuté e-maily pravdivé, nasledovať by mali iba dva kroky: okamžité odstúpenie ministra a dôsledné prešetrenie celej kauzy, vrátane personálneho auditu ministerstva,” uviedol podpredseda KDH Marián Čaučík.

Demisiu požaduje aj strana Hlas-SD. „HLAS – SD na základe informácií, ktoré nám boli doručené, a ktoré zverejníme v utorok, žiada ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana z OĽaNO, aby bezodkladne podal demisiu. HLAS – SD už zároveň pripravuje trestné oznámenie,“ zdôraznil poslanec NR SR Róbert Puci.