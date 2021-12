Vyhlásenia iniciatívy My sme les nie sú pravdivé, podľa štátnych lesov je zákonná ochrana zabezpečená

Vyhlásenia iniciatívy My sme les sa podľa štátneho podniku Lesy SR nezakladajú na pravde. V národných parkoch je podľa štátnych lesov zákonná ochrana zabezpečená. Informujú o tom Lesy SR v tlačovej správe.

„V národných parkoch sa dodržiava ochrana, aká sa definovala pri ich vyhlásení. To, že zákonné kritériá nie sú totožné s kritériami IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody), ktorých klasifikácia bola schválená až po vyhlásení väčšiny národných parkov na Slovensku, nie je chyba lesníkov. Lesníci plnia úlohy, ktoré im ukladá zákon. To, že NP (národné parky) nie sú v súlade s medzinárodnými kritériami IUCN, priznalo aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vo svojej environmentálnej stratégii do roku 2030 uviedlo, že Slovensko má na európske pomery veľkú výmeru chránených území, preto bude potrebné ich prehodnotiť a zosúladiť s medzinárodnými kritériami. To sa doteraz nestalo. Podľa platnej legislatívy je možné manažovanie v národných parkoch iba prírode blízkym spôsobom, iný hospodársky spôsob nie je prípustný,“ píše sa v tlačovej správe.

Štátny podnik dopĺňa, že to, čo prezentujú aktivisti ako drancovanie lesov, je odstránenie mŕtvych a poškodených stromov po prírodných katastrofách. Na povolených miestach tam navyše vznikajú porasty s pestrou drevinovou štruktúrou, ktoré odolávajú klimatickým zmenám.