Zotavený orol Leoš sa vrátil do voľnej prírody, pred vypustením dostal krúžok a vysielačku

Mladého orla kráľovského Leoša, ktorého našli v októbri 2019 neďaleko obce Preseľany v okrese Topoľčany v kritickom zdravotnom stave a so zlomenými nohami, vypustili späť na slobodu. Agentúru SITA o tom informovala výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku Lucia Deutschová. Pred vypustením dostal orol krúžok, ktorý mu odobrali pre liečbu, a vysielačku na sledovanie pohybu.

Orla ešte ako malého v hniezde skontrolovali a označili krúžkom a zároveň satelitnou vysielačkou.

„Pohyb mláďaťa sme vďaka presným satelitným údajom sledovali od chvíle, keď opustilo hniezdo. 26. októbra začali byť údaje podozrivé – prichádzali len z jednej lokality, Leoš sa takmer nehýbal. Našli sme ho pri Preseľanoch, vychudnutého a v kritickom stave,“ povedal Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

Úspešne aj na západe

Vták mal vtedy necelých päť mesiacov. Po prvotnom vyšetrení ho previezli do Bratislavy, kde sa podrobil operácii. Ochranár uviedol, že v Brezovej pod Bradlom sa zotavil do takej miery, aby bol pripravený na návrat do prírody.

„Orla sme sa rozhodli vypustiť v chránenom vtáčom území Sysľovské polia pri Bratislave, nakoľko tu dlhodobo evidujeme výskyt orlov a vieme, že tu majú vhodné podmienky,“ priblížil Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku. Dodal, že tak orla môžu pravidelne kontrolovať v otvorenej prírode. Dravca vypustili v sobotu 11. januára.

Ochranár Chavko upozornil, že rok 2019 priniesol úspešnejšiu sezónu pre orly kráľovské aj na západnom Slovensku a podarilo sa nájsť im aj nové páry.

„Dúfame, že sa po dlhých rokoch stagnácie zlepší situácia populácie na západe krajiny a že spolu s východoslovenskou populáciou bude prosperovať,“ dodal Chavko.

Vysielačka ako batoh

Ochranu orla kráľovského aktuálne podporuje aj medzinárodný projekt LIFE PannonEagle, s finančnou pomocou Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR.

Ochranári vysvetlili, že GPS vysielačka je na tele orla upevnená popruhmi, „podobne ako turistický batoh“. Hmotnosť vysielačky je 20 gramov, čo spĺňa kritérium, že hmotnosť vysielačky má byť nižšia než tri percenta z hmotnosti daného jedinca.

Aby vysielačka vydržala vysielať čo najdlhšie, batériu dobíja malý solárny panel. „Základným pravidlom pri inštalácii vysielačky na telo jedinca je, aby mu nebránila v nijakom pohybe,“ priblížili.

Dodali, že údaje zo satelitnej telemetrie pomáhajú pri aktivitách zameraných na boj proti nelegálnej činnosti, ktorej obeťou je aj vtáctvo.