Zvernica v Kvetnici má nové prírastky, pribudlo v nej 25 mláďať muflónov

V obore na Kvetnici majú nové prírastky. Pribudlo 25 mláďat muflónov. Celkovo v nej žije asi 80 muflónov. O zvernicu, ktorá sa nachádza vyše štyri kilometre od Popradu smerom na Spišské Bystré, sa starajú pracovníci Poľovníckeho združenia (PZ) Dubina. V dvoch výbehoch je možné vidieť muflóny a divé svine.

„Zvernica na Kvetnici patrí kvalitou medzi najlepšie na Slovensku. Muflónej zveri sa v našej obore darí, a na jar sa rodia mladé muflónčatá. Chodí sem veľa ľudí, sú na nich zvedaví,“ uviedol správca obory František Labaj s tým, že musia dbať na to, aby ich ochránili.

Zver prikrmujú

Zver prikrmujú jadrovými krmivami. Okrem toho každý člen odovzdáva určitú časť sena do stodoly na zimu. „Spoločnosť muflónom robia už roky aj diviaky, ktoré si na prítomnosť muflónov vždy rýchlo zvyknú a sú ozdobou obory,“ priblížil Labaj.

Správca obory zdôraznil, aby sa návštevníci správali ohľaduplnejšie. „Pre ľudí je to spestrenie, hlavne keď deti vidia mláďatá, ale apeloval by som na nich, aby sa správali trochu inak k zveri, pretože je to tiež živý tvor,“ zdôraznil Labaj s tým, že pred dvoma rokmi mali diviačicu s mladými, ale ľudia im do ohrady zrejme niečo nahádzali a uhynuli na otravu.

Náročná starostlivosť

Obora má rozlohu približne 20 hektárov. „Je to náročné čo sa týka starostlivosti, lebo to robíme vo vlastnej réžii a často musíme opravovať ploty po víchriciach. Aj v minulom roku sme mali veľkú kalamitu, ktorá nám zničila zariadenia,“ povedal Ladislav Palguta, poľovný hospodár PZ Dubina.

Zvieratá sa momentálne pohybujú vo voľnej prírode aj v okolí Zámčiska a v týchto dňoch je možné najmä srnčiu zver pozorovať voľným okom z okien sídliska. „Pri sídlisku Juh je teraz vysadená repka a zver ide tam, kde je potrava,“ dodal poľovný hospodár.