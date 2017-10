Nathan Walker je prvým Austrálčanom v NHL, debut prikrášlil gólom

WASHINGTON 8. októbra (WebNoviny.sk) – Útočník Washingtonu Capitals Nathan Walker sa stal prvým austrálskym hokejistom, ktorý sa predstavil v zápase NHL. Rodák z britského Cardiffu absolvoval premiéru v zámorskej profilige v sobotu pri domácej výhre nad Montrealom Canadiens 6:1.

Rodina mávala austrálskymi vlajkami

Dvadsaťtriročný Austrálčan hneď stihol aj streliť gól. Za chrbát brankára Ala Montoyu tečoval puk v 39. minúte po strele spoluhráča Devanta Smith-Pellyho, ktorého najskôr stanovili aj za autora presného zásahu.

Keď však hlásateľ v Capital One aréne oznámil počas tretej tretiny za strelca Walkera, jeho rodina v hľadisku mávala austrálskymi vlajkami.

„Najskôr som si nebol stopercentne istý, že som puk dostal za brankára ja. Prvé striedania som netušil, čo sa deje,“ okomentoval svoj debut v NHL Walker. Jeho veľký večer vo Washingtone však zatienila najväčšia hviezda tímu Alexander Ovečkin.

Ovečkin strelil štyri góly

Ruský snajper po úvodnom hetriku do siete Ottawy strelil tentokrát Montrealu až štyri góly a podľa Elias Sports Bureau dvoma hetrikmi po sebe v úvode súťažného ročníka napodobnil trio Cy Denneny, Joe Malone, Reg Noble ešte z čias hokejového „praveku“, zo sezóny 1917/1918.

Walkerova rodina sa presťahovala z Veľkej Británie do Sydney, keď mal Nathan dva roky. Až do trinástich vyrastal v „krajine klokanov“, potom sa presunul do Česka, kde pôsobil do roku 2013. V drese Vítkovíc odohral 55 duelov v najvyššej českej súťaže, v ktorých nazbieral 10 bodov (4+6) a získal titul prvého austrálskeho hokejistu, ktorý odohral zápas v európskej profesionálnej súťaži.

Washington ho draftoval v roku 2014 v 3. kole z 89. miesta. Odvtedy hrával okrem krátkeho pôsobenia v nižšej East Coast Hockey League (ECHL) za farmársky tím Capitals Hershey Bears v American Hockey League (AHL).