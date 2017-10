Nathan Walker je prvým Austrálčanom v NHL, nastúpi proti Montrealu Canadiens

ARLINGTON 7. októbra (WebNoviny.sk) – Útočník Washingtonu Capitals Nathan Walker sa stane prvým austrálskym hokejistom, ktorý nastúpi na duel NHL. Rodáka z britského Cardiffu čaká premiéra v zámorskej profilige v sobotu proti Montrealu Canadiens.

„Bol by som veľmi hrdý, ak by som nereprezentoval len seba, ale aj celú krajinu a austrálsky hokej,“ uviedol dvadsaťtriročný krídelník pre nhl.com.

Walkerova rodina sa presťahovala z Veľkej Británie do Sydney, keď mal Nathan dva roky. Až do trinástich vyrastal v „krajine klokanov“, potom sa presunul do Česka, kde pôsobil do roku 2013. V drese Vítkovíc odohral 55 duelov v najvyššej českej súťaže, v ktorých nazbieral 10 bodov (4+6) a získal titul prvého austrálskeho hokejistu, ktorý odohral zápas v európskej profesionálnej súťaži.

Washington ho draftoval v roku 2014 v 3. kole z 89. miesta. Odvtedy hrával okrem krátkeho pôsobenia v nižšej East Coast Hockey League (ECHL) za farmársky tím Capitals Hershey Bears v American Hockey League (AHL).