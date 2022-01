NATO posiela na východ ďalšie lode a bojové lietadlá, chce tak posilniť svoju prítomnosť v oblasti

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) dáva do pohotovosti ďalšie sily a na východ posiela ďalšie lode a bojové lietadlá.

Organizácia o tom informovala v pondelok, zatiaľ čo Írsko varovalo, že ďalšie ruské vojenské cvičenia pri jeho pobreží, vzhľadom na napätie v súvislosti so zámermi prezidenta Vladimira Putina a možným útokom na Ukrajinu, nie sú vítané.

NATO mobilizuje lode a bojové lietadlá

Spojenými štátmi vedená vojenská organizácia podľa vyhlásenia posilňuje svoju „odstrašujúcu“ prítomnosť v oblasti Baltského mora. Dánsko vysiela fregatu a nasadzuje bojové lietadlá F-16 do Litvy, Španielsko tiež pošle bojové lode a mohlo by poslať aj lietadlá do Bulharska, a Francúzsko je pripravené vyslať jednotky do Rumunska.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vyjadril, že organizácia „podnikne všetky potrebné kroky na ochranu a obranu všetkých spojencov“. „Vždy budeme reagovať na akékoľvek zhoršenie nášho bezpečnostného prostredia, a to aj prostredníctvom posilnenia našej kolektívnej obrany,“ skonštatoval.

Nie je čas na zvyšovanie napätia

Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney pritom v pondelok pred stretnutím s rezortnými kolegami zo štátov Európskej únie (EÚ) uviedol, že bude informovať o ruských plánoch uskutočniť vojenské cvičenia 240 kilometrov od írskeho juhozápadného pobrežia – teda, síce v medzinárodných vodách, ale vnútri írskej výlučnej ekonomickej zóny.

„V kontexte s tým, čo sa deje s Ukrajinou a na Ukrajine, toto nie je čas na zvyšovanie vojenskej aktivity a napätia,“ skonštatoval Coveney s tým, že „skutočnosť, že sa to rozhodli urobiť na západných hraniciach EÚ, pri írskom pobreží, je niečo, čo z nášho pohľadu teraz jednoducho nie je vítané ani želané, najmä v nadchádzajúcich týždňoch“.