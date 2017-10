Návrh kotlebovcov zriadiť Domobranu v parlamente neprešiel

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) – Zastupiteľstvá vyšších územných celkov nebudú mať možnosť zriadiť Domobranu. Poslanci NR SR vo štvrtok nepodporili návrh zákona o Domobrane, ktorý predkladali poslanci NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko.

Ako povedal na tlačovej besede predseda strany Marian Kotleba, keď predstavoval zákon, predkladatelia pri tvorbe návrhu vychádzali zo zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na Slovensku.

„Domobrana ako nový poriadkový alternatívny útvar sa má zameriavať na úsek prevencie a počíta s nasadením dobrovoľníkov,“ povedal Kotleba, podľa ktorého ľudia majú právo na to, aby im štát zaistil bezpečný domov. „Domobrana by nemala nahradiť políciu. Má ju dopĺňať a úzko s ňou spolupracovať. Sedemdesiat percent jej činnosti by mala tvoriť len hliadková činnosť,“ uviedol.

Cieľom návrhu bolo vytvoriť legislatívny priestor na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky a tiež ochrany verejného poriadku, a to prostredníctvom vytvorenia Domobrany ako čiastočne dobrovoľníckeho poriadkového útvaru v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov – samosprávnych krajov.