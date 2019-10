Návrh zákona na očistenie súdnictva už má parlament k dispozícii, oznámil minister Gál

Návrh zákona, ktorý má očistiť súdnictvo už majú poslanci Národnej rady SR k dispozícii. Na dnešnej tlačovej besede to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Ako ďalej vysvetlil, cieľom zmien je, aby minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu SR v prípade, ak podajú trestné oznámenie pre úmyselný trestný čin na konkrétneho sudcu, mohli zároveň požiadať Súdnu radu SR o pozastavenie jeho výkonu.

Otázka dohody koalície

Gál pritom zdôraznil, že len tieto dve osoby budú môcť podať takýto návrh. Návrh zmien na očistu súdnictva sa má v parlamente schvaľovať ako pozmeňujúci návrh k zákonu o sudcoch a prísediacich. Gál povedal, že to, či prejde, je otázkou vzájomnej dohody medzi koaličnými partnermi.

„Návrh musí byť podaný voči konkrétnej osobe. Rozhodovať o ňom potom má samotná súdna rada. Druhá vec je, že sa stretávame so skutočnosťami, keď sudca stráca svoju sudcovskú spôsobilosť a nevyplýva z toho nič dobré pre justíciu, keď naďalej súdi. Aby sme nemuseli ísť do disciplinárneho odvolávania, tak by mohla súdna rada dočasne pozastaviť výkon sudcu,“ vysvetlil minister spravodlivosti.

Dodal, že tie isté pravidlá sa majú vzťahovať aj na prokurátorov a orgán, ktorý by o tom rozhodoval, by bola Rada prokurátorov SR.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) avizovali nové legislatívne opatrenia ešte v pondelok 21. októbra. Až doteraz neboli známe konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť k očiste súdnictva, prokuratúry a polície.

Národniari neodpovedali

Agentúra SITA sa ešte 22. októbra pýtala Slovenskej národnej strany (SNS) a tiež strany Smer-SD, ako hodnotia pripravené návrhy. Odpovedal iba Smer, ktorý poslal stanovisko cez svojho hovorcu Jána Mažgúta s tým, že poslanci strany sa musia najskôr oboznámiť s konkrétnym znením.

Opatrenia, ktoré avizoval premiér s ministrom reagovali na rozsiahle podozrenia. Na konci augusta tohto roka zasiahla voči niektorým sudkyniam, sudcovi a prokurátorovi Národná kriminálna agentúra (NAKA). V tejto skupine bola aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská.

Tej medzičasom pozastavil disciplinárny senát dočasne výkon funkcie na návrh Gála. Minister žiada pre Jankovskú najvyšší možný trest – odchod zo súdnictva.

Senát bude posudzovať Jankovskej výroky o dovolenke v Chorvátsku, pri ktorej popierala, že bola vo vile advokáta Radomíra Bžána. Informáciu však potvrdil samotný Bžán.