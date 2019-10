S čiernymi ovcami v súdnictve sa dá vysporiadať, trnavskí sudcovia reagujú na kauzy kolegov

Sudcovská rada Krajského súdu v Trnave je presvedčená, že existujú zákonné možnosti na to, ako reagovať na nezákonné konanie sudcov a vysporiadať sa s tými, ktorí nenapĺňajú kritériá pre výkon funkcie sudcu. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.

Neprípustné mlčanie a výhovorky

„Nie je prípustné, aby sme mlčali a vyhovárali sa na nedostatok zákonných možností. Všetkým nám záleží na tom, aby justícia nadobudla dôveru verejnosti,“ píšu ďalej trnavskí sudcovia. Reagujú tak na medializované informácie o niektorých sudcoch, ktorí svojimi kontaktmi poškodzujú meno sudcovského stavu.

„Je nám ľúto, že sme nezaregistrovali dostatočne jasný prejav predstaviteľov sudcovskej samosprávy, z ktorého by verejnosť mohla nadobudnúť presvedčenie, že tento stav je pre nás netolerovateľný a neudržateľný. Sme pohoršení celou situáciou, no odmietame, že by sa mala väčšina sudcov podieľať na stave, v ktorom sa justícia podľa medializovaných správ nachádza. Ide však o informácie podložené určitými konkrétnymi krokmi orgánov činných v trestnom konaní voči konkrétnym osobám a vo veci je aj začaté trestné stíhanie. Domnievame sa, že ak by dotknutým sudcom skutočne záležalo na dobrej povesti súdnictva a aj ich samotných ako sudcov, mohli a mali požiadať o prerušenie výkonu funkcie sudcu či o neplatené voľno, kým sa situácia nevyjasní a neočistia svoje meno. Takýto postoj by bol prejavom integrity sudcu,“ píše sa vo vyhlásení Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave.

Zabavené mobilné telefóny

Sudcovia vo vyhlásení zdôraznili, že pre väčšinu sudcov nie je vlastné, aby sa pri výkone svojej funkcie bežne stretávali s podnikateľmi a advokátmi, poskytovali im akékoľvek právne rady, či informácie a najmä nie v konkrétnych veciach.

Polícia ešte v auguste zabavila mobilné telefóny niekoľkým sudcom pre podozrenie zo spolupráce s Marianom K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy Jána Kuciaka.

V súvislosti s údajnou komunikáciou alebo spoluprácou s obvineným podnikateľom sa spomedzi sudcov Okresného súdu Bratislava I spomínajú Vladimír Sklenka, Denisa Cviková a Miriam Repáková. Sklenka si napríklad podľa Denníka N vymenil s Marianom K. viac ako 6 000 správ.

Pre komunikáciu s obvineným Marianom K. už oznámil svoju rezignáciu predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner.