Sudca Sklenka si mal s Kočnerom cez Threemu vymeniť tisícky správ, s Jankovskou vraj fungovali ako tím

Viac ako šesťtisíc správ si vymenil Marian K. so sudcom Okresného súdu Bratislava I Vladimírom Sklenkom, ktorý informácie zháňal aj na Najvyššom súde priamo od podpredsedníčky Jarmily Urbancovej. Informuje o tom v utorok Denník N na svojom internetovom portáli. Ako pripomína denník, už dlhšie je známe, že Marian K. mal svojich ľudí na polícii aj na prokuratúre. Vďaka tomu sa roky vyhýbal trestnému stíhaniu. Podchytené mal aj kľúčové súdy.

Získaval detailné informácie

Konkrétne okresný súd v bratislavskom Starom Meste, petržalský súd, Krajský súd v Bratislave a svojich ľudí mal aj na Najvyššom súde. Nešlo mu pritom len o ovplyvňovanie jeho vlastných káuz a sporov. Na súdoch získaval detailné a veľmi citlivé informácie aj o iných prípadoch, s ktorými potom zrejme vedel obchodovať a využiť ich vo svoj prospech.

Zo zaistenej komunikácie cez šifrovanú aplikáciu Threema je podľa článku zrejmé, že si od novembra 2017 do mája 2018 veľmi často písal aj s vtedajším podpredsedom Okresného súdu Bratislava I Vladimírom Sklenkom.

Ak si Marian K. s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou vymenil viac ako šesťtisíc správ, s ešte väčšou intenzitou komunikoval aj so Sklenkom, informuje spravodajský denník. Informačný tok tejto trojice sa zároveň podľa jeho zistení často navzájom prelínal.

Ak Jankovská chcela niečo zistiť u Sklenku, Marian K. mu hneď písal. A naopak, keď sa Sklenka pýtal na „Monču“, vzápätí jej ťukla správa v mobile. Trojica Marian K. – Jankovská – Sklenka fungovala ako jeden tím, do ktorého stiahli aj ďalších kolegov sudcov.

Možno aj bez ich vedomia, tvrdí portál. Pripomína, že Sklenka bol v tom čase podpredsedom kľúčového okresného súdu v hlavnom meste a zodpovedal za obchodný úsek. Okresný súd Bratislava I je aj sídlom obchodného registra.

Vedel o obchodných sporoch

Marian K. vďaka svojmu mobilu vedel, čo sa dialo v obchodných sporoch, ktoré považoval za dôležité či obchodne príťažlivé. Zaujímal sa napríklad o dianie okolo advokáta Radomíra Bžána, ale aj o spor Prvej produkčnej s ministerstvom životného prostredia a Slovenským vodohospodárskym podnikom. Išlo o náhradu škody o viac ako 14 miliónov eur, ktorú by v prípade prehry platil štát.

Kauzy, s ktorými nemal naoko nič spoločné. Pre Mariana K. však bolo dôležité o všetkom vedieť. Aj o zápisoch v obchodnom registri. Získaval tak prehľad o konkurencii a o tom, aké zmeny sa v iných firmách diali. Informáciami ho podľa Threemy zásoboval Sklenka.

Aj on rovnako ako Jankovská patrí k sudcom, ktorým polícia v auguste zaistila mobily. Dôvodom bola komunikácia s Marianom K. a podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu, pripomína webový portál.

Aj na úkor vlastných káuz

Zatiaľ čo s Jankovskou rozoberal Marian K. často aj záležitosti súkromnejšej povahy, jeho správy so Sklenkom boli prevažne „pracovné“. Ak išlo o prípad, na ktorom mal Marian K. osobný záujem, Sklenka ho zásoboval informáciami o každom „šuchnutí“ v spise.

Kto kedy čo podal, doplnil v konaní. Aké rozhodnutie sa tam chystá. Čo urobí vyšší súdny úradník či sudca. Ak Sklenkovi chýbali informácie, ktoré potreboval zistiť Marian K., začal po nich pátrať.

Jeho agendu riešil aj na úkor vlastných káuz, o ktorých ako sudca rozhodoval. Nie raz sa potom zadávateľovi práce posťažoval, že nestíha písať rozsudky, informuje portál v článku.

Sudca Sklenka podľa denníka na otázky vôbec nereaguje a s novinármi nekomunikuje.

„Prútik“ z najvyššieho súdu

Správy medzi Sklenkom a Marianom K. naznačujú, že v kontakte boli aj s podpredsedníčkou Najvyššieho súdu Jarmilou Urbancovou. Tej dali prezývku „prútik“.

Podľa denníka nie je náhoda, že o Najvyššom súde si Marian K. písal so Sklenkom. Ešte pred tým, ako sa v roku 2014 stal sudcom, pôsobil ako asistent na Najvyššom súde, a to v senáte, kde pôsobila aj Urbancová. Hovorí, že so Sklenkom má kolegiálno-priateľský vzťah.

„Z titulu, že bol päť rokov mojím asistentom, som s ním názory na určité právne otázky príležitostne rozoberala,“ reagovala podpredsedníčka Najvyššieho súdu. Rušenia Kotlebovej ĽSNS sa však táto ich diskusia údajne netýkala.

„Absolútne vylučujem, že by som s kýmkoľvek mimo senátu komunikovala o návrhu generálnej prokuratúry proti ĽSNS,“ reagovala Urbancová na otázky.