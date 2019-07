Návštevy regiónov treba kombinovať s komunikáciou v médiách, tvrdí Danko a šokoval ho Kollár

V predvolebnej kampani je dôležité skombinovať návštevy regiónov s komunikáciou na sociálnych sieťach a v médiách. Myslí si to predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko.

Kam speje moderná technológia

„V roku 2016 pre mňa prišla facka, keď hnutie Borisa Kollára bez návštev v regióne, len z Facebooku získalo šesť percent a ja 8,6 percenta. Vidíme, kam speje moderná technológia. Dnes je dôležité skombinovať návštevy regiónov s digitálnym priestorom a komunikáciou,“ povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA.

Skĺbiť návštevy v regiónoch s komunikáciou v digitálnom priestore je podľa Danka pri jeho funkcii predsedu Národnej rady SR ťažké. „Na jeseň minimalizujem zahraničné návštevy. Budem sa snažiť už aj teraz v lete komunikovať s ľuďmi v regiónoch. Všade však ísť nemôžete. Žiaľbohu, žijeme v dobe, keď môžete obehať všetky dediny, ale jedna mediálna špina môže všetku prácu a život za sekundu zničiť,“ dodal.

Iní ako v skutočnosti

Šéf parlamentu tvrdí, že ľudia v regióne si myslia o niektorých politikoch, ktorých poznajú z digitálneho priestoru, že sú iní ako v skutočnosti.

„Myslia si, že sú milí, dobrí, ľudskí, pritom sú to egoistickí a karieristickí sebci. Ja som do Bratislavy prišiel z malého mesta a na tom si zakladám. Nikdy by som nechcel, aby ma toto celé zmenilo,“ uviedol Danko.