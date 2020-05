Neberme ľuďom prácu, prenajímatelia a nájomcovia nesúhlasia so zákazom nedeľného predaja

Prenajímatelia obchodných priestorov spolu s nájomcami nesúhlasia so snahami zakázať predaj v nedeľu. „Neberme ľuďom prácu, zamestnanci sa dokážu so zamestnávateľmi dohodnúť na odmenách za nedeľný predaj. Či majú alebo nemajú byť v nedeľu obchody otvorené, by zvládli podľa nákupného správania spotrebiteľov vyhodnotiť aj samotní obchodníci. Vzhľadom na očakávaný prepad našej ekonomiky by sa malo diskutovať nie o škrtení podnikateľských aktivít, ale o čo najväčšej podpore a rozmachu všade, kde je to možné,“ konštatovala v stredu vo svojom stanovisku platforma „Ako dlho vydržíme“.

V čase oslabenej ekonomiky pre pandémiu sa argumenty proti zákazu nedeľného predaja skôr posilnili. Podľa Petra Papanka z platformy „Ako dlho vydržíme“ ďalšiu reguláciu a politické zásahy maloobchodný sektor naozaj nepotrebuje.

Negatívny dopad na verejné financie

„Zatvorenie obchodov v nedeľu vždy znamená znižovanie mzdy zamestnancom, prepúšťanie zamestnancov a samozrejme má negatívny dopad na verejné financie. Mnohí zamestnanci si cez nedele radi privyrobia, nakoľko tieto sú honorované príplatkami. O možnosť privyrobiť si by prišli aj dohodári, ktorí obvykle vyhľadávajú práce mimo bežného pracovného času – študenti, zamestnanci, ktorí si chcú dohodou prilepšiť popri hlavnom pomere,“ ozrejmil Peter Papanek.

Zákonník práce pritom definuje podľa obchodníkov týždenný a denný fond pracovného času, definuje limity na počet odpracovaných hodín, ako aj možných nadčasov.

Zamestnanci aj obchodníci preto majú možnosť dohodnúť sa. Peter Zálešák zo spoločnosti NAY, a. s. dodáva, že tiež podporujú možnosť nedeľného predaja s možnosťou uplatnenia výhrady svedomia pre zamestnancov. Dôvody pre podporu nedeľného predaja sa už roky nemenia a pri súčasnom spomalení trhu sú silnejšie ako predtým.

„Už v minulosti sme potenciál takejto situácie diskutovali s našimi zamestnancami, sledujeme tiež štatistiky nedeľného predaja a sme presvedčení, že takýto zákaz prinesie viac nevýhod ako výhod pre zamestnancov, zákazníkov aj pre firmy,“ uviedol Peter Zálešák.

Významná časť tržieb

Víkendové predaje v obchodných centrách generujú podľa obchodníkov významnú časť ich tržieb. Sú situované v mestách, ktorého obyvatelia sú v bežnom týždni pracovne dosť zaneprázdnení a práve víkendy sú šancou, aby si urobili väčšie rodinné nákupy.

„Platí tu vzájomná synergia, lebo popri obchodníkoch získajú zákazníkov aj tamojšie prevádzky služieb. Vzhľadom na špecifiká nákupných centier by tak zákaz nedeľného predaja mal negatívny vplyv aj na tržby. Za rok 2020 by išlo o výpadok minimálne na úrovni 15 %,“ vysvetlila platforma „Ako dlho vydržíme“.

Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Ide o prenajímateľov obchodných priestorov iniciatívu nájomcami – bez rozdielu, či prevádzkujú jeden alebo viacero obchodov.

Rovnako sa pod túto výzvu podpisuje aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností.