Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je podľa McROY Group väčší problém ako nezamestnanosť

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Trh práce by mal v budúcom roku ovplyvniť predovšetkým akútny nedostatok voľnej pracovnej sily. Myslí si to podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Luboš Sirota.

„Výsledkom toho bude stúpajúci tlak na zvyšovanie miezd aj nad rámec rastu produktivity práce,“ uviedol. Miera nezamestnanosti na Slovensku by podľa neho mala klesať pomalšie.

„Vylúčené nie je ani to, že jej úroveň už začne stagnovať. Dôvodom je štruktúra nezamestnaných, spomedzi ktorých je významná časť zamestnateľná iba ťažko,“ tvrdí Sirota.

Chýbajú kvalifikovaní pracovníci

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku tak môže počas budúceho roka klesnúť pod 6 %, no prelomenie päťpercentnej hranice je podľa Sirotu už nepravdepodobné. Ako ďalej uviedol, v slovenských podmienkach by to znamenalo významné prekročenie prirodzenej miery nezamestnanosti, kedy už trh práce prestáva fungovať.

„Už dnes je podľa našich odhadov na Slovensku vyše stotisíc neobsadených pracovných miest a ich počet neustále rastie. Aktuálny nedostatok kvalifikovaných zamestnancov začína poškodzovať slovenskú ekonomiku a je väčším problémom než počet ľudí bez práce. Očakávame, že tento problém bude v budúcom roku ešte vypuklejší,“ upozorňuje Sirota.

Tento fakt by sa mal prejaviť aj na rýchlejšom raste miezd. Tie by mohli podľa odhadov McROY Group v budúcom roku stúpnuť o približne 5 percent medziročne v nominálnom vyjadrení. „Dá sa pritom očakávať, že platy budú opäť rásť rýchlejšie než produktivita práce,“ tvrdí Sirota.

Najvyšší tlak na rast miezd McROY Group očakáva v priemyselnej výrobe, predovšetkým v segmentoch automotive a strojárstvo. Tieto sektory by mali zároveň generovať aj najviac nových pracovných miest. Podobná situácia bude aj v logistike či maloobchode.

Tlak na rast miezd

Z regionálneho hľadiska bude dopyt po nových zamestnancoch, a tým aj tlak na rast miezd, podľa McROY Group najvyšší na západnom Slovensku, hlavne v okolí Bratislavy, Trnavy, Trenčína a Nitry. Podobne silný náborový apetít by mali mať aj spoločnosti v regióne Košíc alebo v okolí Prešova.

„Aj naďalej bude najväčší dopyt po ľuďoch v regiónoch s nízkou mierou nezamestnanosti. Ak vezmeme do úvahy pomerne slabú mobilitu domácej pracovnej sily, firmy čaká skutočne náročný rok 2018,“ dodáva Sirota.

