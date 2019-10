Nemá význam odkladať brexit, myslia si europoslanci a Kukan nazval Johnsona radikálom a klaunom

Nemá význam odkladať brexit, pokiaľ Briti neukážu, akým spôsobom chcú pokračovať v rokovaniach. Pre agentúru SITA to povedali europoslanci Vladimír Bilčík a Michal Šimečka.

Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan si myslí, že k brexitu dôjde bez dohody, pretože Spojené kráľovstvo nemôže dať žiadne záruky, že sa na niečom budú chcieť s Európskou úniou dohodnúť. Briti majú čas do konca mesiaca požiadať o odklad alebo uzavrieť dohodu.

Nemôžu dať nijaké záruky

Spornou témou je takzvaná írska poistka, ktorá má zabrániť vzniku pevnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré patrí k Spojenému kráľovstvu. Britský premiér Boris Johnson a britský parlament ju naďalej odmietajú. Johnson trvá na brexite, či už s dohodu alebo bez nej.

„Boris Johnson je veľký radikál. Ja si myslím, že 31. októbra dôjde ku brexitu a že k nemu dôjde bez dohody. Nemyslím si, že by sa mal dávať ďalší odklad. Spojené kráľovstvo nemôže dať nijaké záruky, že by sa mohli na niečom dohodnúť. Jeho (Borisa Johnsona, poznámka SITA) politická budúcnosť vo vlastnej krajine bude zruinovaná a v zahraničí sa na neho budú pozerať ako na nebezpečného a nezodpovedného klauna,“ myslí si Kukan.

Ako dodal bývalý minister zahraničných vecí a europoslanec, rokovania o dohode trvali veľmi dlho, pretože Briti „chodili na rokovania absolútne nepripravení“.

Ďalší odklad nemá zmysel

Súčasní europoslanci sú vo svojich vyjadreniach zdržanlivejší, no taktiež vravia, že Briti musia prísť s konkrétnymi krokmi, inak ďalší odklad nemá zmysel.

„My sme k tomu na poslednom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijali veľmi jasnú rezolúciu. Sme pripravení do poslednej chvíle sa so Spojeným kráľovstvom dohodnúť. Zároveň hovoríme veľmi jasne, že pokiaľ máme predĺžiť termín odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, Briti musia prísť s jasným plánom, ako ten čas využijú,“ povedal pre agentúru SITA Vladimír Bilčík (Spolu/EPP).

Michal Šimečka (PS/Renew) má podobný názor. EÚ si podľa neho nemôže dovoliť vynakladať energiu na ďalšie odklady. „Nemá to zmysel, keď budeme v januári alebo februári na tom istom,“ dodal.

Nový Johnsonov návrh zavedenia colnej hranice podľa Bilčíka nebude vopred zamietnutý. „My sme pripravení zvážiť každú jednu ponuku, ktorá spĺňa parametre politickej dohody, ktorá bola vyrokovaná a je technicky možná pre budúce fungovanie Írskej poistky,“ povedal.

Hranica s Írskom

Podľa Šimečku aj pri novom návrhu bude musieť existovať nejaký typ hranice medzi Severným Írskom a Írskom. „To je pre Dublin a EÚ samozrejme neprijateľné. Je to ohrozenie pre integritu jednotného trhu a samozrejme to ohrozí dlhodobo stabilitu a mier na Írskom ostrove, ktorý je závislý na tom, že tam hranica nie je,“ povedal.

Zároveň dodal, že by sa rokovania mali vrátiť k pôvodnému návrhu a to k „celoírskej“ poistke. To znamená, že Severné Írsko by ostalo v colnej únii a na jednotnom trhu nejaký čas, kým sa nenájde nový model obchodných a politických vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Pripomína, „že to bol úplne pôvodný návrh, ktorý Spojené kráľovstvo zavrhlo a navrhlo celobritskú poistku, ktorú potom britský parlament neschválil“.