Nemecká prokuratúra obžalovala dvoch členov Islamského štátu za popravu vysokopostaveného Iračana

BERLÍN 23. augusta (WebNoviny.sk) – Nemecká prokuratúra obžalovala dvoch podozrivých členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) z účasti na poprave vysokopostaveného Iračana v roku 2014. Spolková prokuratúra vo štvrtok uviedla, že dvaja Iračania boli formálne obžalovaní z vojnových zločinov ako členovia zahraničnej teroristickej organizácie.

Identifikovali ich ako 42-ročného Raada A. a 19-ročného Abbasa R.. Prokuratúra potvrdila, že starší z mužov pracoval od júna 2014 ako účtovník pre IS v Mosule. Mladší bol zase členom ozbrojených hliadok v meste a je podozrivý aj z prepravy zbraní a tiel obetí IS. Raad A. sa tiež údajne snažil nalákať Iračanov, aby sa pripojili k IS, a to po tom, ako sa v júli 2015 vrátil do Nemecka. Oboch zatkli v máji 2017.