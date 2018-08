Teroristi z Islamského štátu stále predstavujú hrozbu, v Iraku a Sýrii majú desaťtisíce bojovníkov

NEW YORK 14. augusta (WebNoviny.sk) – Teroristická organizácia Islamský štát (IS) má odhadom stále okolo 20-tisíc až 30-tisíc bojovníkov rovnomerne rozdelených medzi Sýriu a Irak a jej globálna sieť predstavuje naďalej rastúcu hrozbu, podobne ako globálna sieť al-Káidy.

Vyplýva to z novej správy Organizácie Spojených národov (OSN). Podľa jej údajov je pravdepodobné, že jadro IS v Sýrii a Iraku prežije, spolu so značným počtom stúpencov v Afganistane, Líbyi, južnej Ázii a západnej Afrike.

Napriek porážke ostáva IS v Iraku a Sýrii stále významne zastúpený, pričom niektorí jeho členovia sa tam skrývajú, iní bojujú.

Experti tiež tvrdia, že al-Káida „naďalej ukazuje pružnosť“ a má prívržencov a stúpencov oveľa silnejších ako IS v Somálsku, Jemene, južnej Ázii a africkom Saheli. Správu expertov dostala v pondelok Bezpečnostná rada OSN.