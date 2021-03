Nemecko neuvoľnilo pre Slovákov opatrenia na hraniciach, Doležal sa snaží o ich zmiernenie

Nemecko nateraz neuvoľnilo prísne bezpečnostné opatrenia na svojich hraniciach, ktoré súvisia so snahou zastaviť šírenie koronavírusu. Aj preto sa snaží minister dopravy Andrej Doležal spolu so svojimi partnermi o zrušenie alebo aspoň o zmiernenie opatrení všetkými dostupnými prostriedkami. Zmiernenie by podľa neho znamenalo vylúčenie tranzitu z prijatých opatrení a predĺženie platnosti testu aspoň na 72 hodín.

Ako uviedol pre agentúru SITA Ivan Rudolf, poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu, Slovensko podporila aj Európska komisia (EK) a vyzvala Nemecko na odstránenie opatrení, prípadne zmiernenie v súlade s oznámením EK o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“. Okrem EK zmiernenie opatrení podporila väčšina členských štátov Európskej únie.

Prednostné testovanie

V snahe pomôcť dopravcom na vnútroštátnej úrovni rezort dopravy vyrokoval s ministerstvom zdravotníctva výnimku na prednostné testovanie vodičov bez objednania. Okrem toho situáciu na nemeckých hraniciach pravidelne monitoruje. Priemerná čakacia doba na hraniciach medzi Českou republikou a Nemeckom za posledné monitorované obdobie je podľa rezortu 10 až 20 minút.

Ako však upozorňuje ministerstvo, mnoho kontrol sa vykonáva aj vo vnútrozemí Nemecka. Ide o cestné kontroly či o kontroly na parkoviskách. Nemecko navyše 5. marca oznámilo, že od 7. marca 2021 pridáva na zoznam najrizikovejších regiónov okrem Slovenska, Česka, Tirolska aj francúzsky región Moselle. Opatrenia by mali zatiaľ trvať do 17. marca 2021 a potom ich má Nemecko prehodnotiť.

Nemecko dostalo oficiálnu nótu

Na nemecký zoznam najrizikovejších regiónov sveta sa dostalo Slovensko 12. februára 2021. Od nedele 14. februára 2021 vyžaduje od vodičov nákladnej dopravy, prichádzajúcich zo spomínaných krajín a oblastí, na vstupe do Nemecka negatívny výsledok testu nie starší ako 48 hodín.

Ministerstvo dopravy okamžite reagovalo na oznámenie a využilo všetky diplomatické prostriedky k riešeniu situácie na najvyšších miestach. Nemecko dostalo od Slovenska oficiálnu nótu. Okrem toho minister Doležal napísal list Európskej komisii a telefonicky rokoval s nemeckým ministrom dopravy Andreasom Scheuerom. Záležitosť bola aj predmetom rokovania Rady pre všeobecné záležitosti a Európskej rady, čiže samitu na úrovni premiérov. Zatiaľ však boli všetky tieto snahy neúspešné.