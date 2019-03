Nemocnice žiadajú viac financií do zdravotníctva, VšZP nemá zdroje na krytie rekreačných poukazov

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Rezort zdravotníctva treba dofinancovať. Uviedla to v stredu vo vyhlásení Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) po predchádzajúcich rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Tie sa týkali zohľadnenia finančných požiadaviek na pokrytie zákonných nárokov na rok 2019, teda aj sociálneho balíčka a rekreačných poukazov.

Pre nedofinancovanie rezortu sa asociácia rozhodla zvolať mimoriadne zhromaždenie členov ANS na 3. apríla v Bratislave, kde sa musia dohodnúť na ďalšom postupe.

„Zákonné nároky prijaté NR SR v oblasti tzv. sociálneho balíčka si voči zamestnancom musíme začať plniť už od 1. mája 2019. Rekreačné poukazy sú účinné už od 1. januára 2019,“ pripomenula ANS.

Náklady na sociálny balíček

Ako ďalej asociácia informovala, ponuka zdravotnej poisťovne Dôvera by mala pokryť náklady na sociálny balíček a navýšenie platov pre nemocnice združené v ANS.

„Konkrétne prepočty, či je táto ponuka dostatočná na to, aby kryla zákonné nároky členov ANS, si budeme môcť urobiť až po oficiálnom doručení tejto ponuky, vrátane všetkých jej detailov,“ informovala asociácia.

Ponuka by podľa ANS mala prísť v najbližších dňoch, najneskôr do piatku. „Každopádne, aj táto ponuka, napriek tomu, že by bola platná od 1. apríla 2019, vyžaduje následné dofinancovanie sektora,“ pripomína asociácia. O zdrojoch na rekreačné poukazy sa bude rokovať.

Situáciu vo VšZP neriešia

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zatiaľ podľa ANS nemá zdroje na krytie sociálneho balíčka a ani rekreačných poukazov. Asociácia uviedla, že považuje „za mimoriadne znepokojivé, že vedenie rezortu, ktoré bolo pri tvorbe štátneho rozpočtu a pod ktoré patrí VšZP, túto situáciu nerieši“.

„Dôrazne a opakovane upozorňujeme, že súčasnej personálnej kríze v zdravotníctve hrozí jej ďalšie prehĺbenie, ak 75 nemocníc združených v ANS nebude mať zamestnancom z čoho vyplácať ich zákonné nároky, a to napriek prísľubom ministerky zdravotníctva, zástupcov MF a ďalších,“ uviedla ANS. Ďalšie rokovanie so zástupcami VšZP sa má uskutočniť po zasadnutí mimoriadneho zhromaždenia členov ANS.

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že plánuje otvoriť otázku dofinancovania zdravotníckeho sektora s rezortom financií na najbližších rokovaniach. „Bližšie informácie vzhľadom na korektnosť rokovaní poskytneme následne,“ dodalo. Asociácia nemocníc Slovenska vo svojom vyhlásení neinformovala o rokovaniach s poisťovňou Union.