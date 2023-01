Nerudová v druhom kole prezidentských volieb podporí Pavla. Babiš je veľké zlo, odkazuje

Českú kandidátku na post hlavy štátu Danušu Nerudovú, ktorá sa nedostala do druhého kola, jej priaznivci v štábe aj tak ocenili dlhým potleskom a skandovaním jej mena.

Pootvorili sa dvere ďalším

„Som až zaskočená tou podporou. Že končím ako tretia nič neznamená. Začal sa písať príbeh pre všetkých ostatných. Pootvorili sa dvere ďalším,“ vyhlásila Nerudová.

Zagratulovala Petrovi Pavlovi a večer s ním bude rokovať. Po zrátaní väčšiny hlasov bolo jasné, že jediná ženská kandidátka v českých prezidentských voľbách Danuše Nerudová sa do druhého kola volieb nepozrie. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.

Stála za obyčajným dievčaťom

Podľa Nerudovej je neuveriteľné, akú vlnu sa podarilo zdvihnúť. „Stála za obyčajným dievčaťom, ktoré nikdy nebolo v politike, ale chcelo presadzovať témy, ktoré sa týkajú nás všetkých aj mladých ľudí,“ poďakovala.

„Ukázali sme, že človek dokáže dôjsť veľmi ďaleko aj s pozitívnou kampaňou, keď nikoho neočierňuje,“ uviedla.

Stále tu je veľké zlo

Nerudová k postupu do druhého kola zagratulovala Petrovi Pavlovi. „Stále tu je veľké zlo. A to zlo sa volá Andrej Babiš. To zlo neodišlo a dostalo v týchto voľbách pomerne dosť percent. Nezabúdajme na to, že tu máme človeka, ktorý vlastní mediálne domy, politickú stranu, poslancov. A teraz by chcel vlastniť aj Lány a Pražský hrad. A to zlo musíme spoločne poraziť. Ja by som chcela pogratulovať demokratickému víťazovi, ktorým je Petr Pavel,“ vyhlásila.

„Pre mňa je to víťazstvo, ten obrovský počet vás mladých ľudí, ktorí veria, že má zmysel sa angažovať, že veci je možné zmeniť. Je to najväčšie víťazstvo, ktoré si z tejto skúsenosti odnášam. Uvidíme, ako sa túto vlnu podarí udržať,“ dodala.