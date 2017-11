Nesrovnal je podľa Budaja zvláštny primátor, poslanci chcú mimoriadne zastupiteľstvo

BRATISLAVA 13. novembra (WebNoviny.sk) – Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal zatiaľ nevie, kedy zvolá mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Novinárom to povedal s tým, že na jeho zvolanie sú procesné lehoty, ktoré mesto dodrží a poslanci sa to včas dozvedia.

Mimoriadne rokovanie pre predčasné ukončenie štvrtkového zasadnutia mestského parlamentu žiadajú poslanci. To sa pre hádky medzi niektorými poslancami a primátorom Ivom Nesrovnalom predčasne skončilo. Konflikt sa začal pri schvaľovaní bodov programu. „Poslanci chcú zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva,“ povedal novinárom po ukončení štvrtkového rokovania poslanec Ján Budaj.

Primátor ohovára poslancov

Poslanec Ján Mrva pre agentúru SITA potvrdil, že poslanci už podpisy na zvolanie mimoriadneho rokovania vyzbierali a vo štvrtok ich na magistráte aj odovzdali. Zvolať mimoriadne zastupiteľstvo by mal primátor do pätnásť dní od odovzdania podpisov.

Štvrtková hádka medzi Budajom a Nesrovnalom sa začala, pretože finančná komisia mestského zastupiteľstva na čele s Budajom žiadala, aby primátor písomne v rámci bodu o rozpočte vysvetlil, kde a ako využije výdavky v sume približne 1,3 milióna eur. Primátor však povedal, že to povie ústne, čo sa Budajovi nepáčilo. „Materiál schválila poslanecká finančná komisia jednomyseľne. Všetky informácie, ktoré k tomu potrebovali, dostali na komisii, inak by to neschválili. Ďalšie doplňujúce informácie boli pripravené na zastupiteľstvo a tie by tam dostali. Materiál, ktorý chceli dodatočne, písomne, dostanú,“ vrátil sa k štvrtkovej situácii primátor. Budaj vo štvrtok vyhlásil, že Nesrovnal je naozaj zvláštny primátor, pretože ohovára poslancov a potom sa čuduje, že nie sú spokojní. Podľa neho predložiť poslancom, aby hádzali milióny hore-dole a nedať im žiadny písomný doklad, je prejav arogancie moci.

Škandál v Primaciálnom paláci

Po ukončení zastupiteľstva bol vo štvrtok v Primaciálnom paláci škandál. Primátor si do svojej kancelárie zavolal novinárov, s ktorými v dave prišli aj niektorí mestskí poslanci. Tých tam však pustiť nechcel. Medzi dverami sa tak začala ostrá hádka medzi Nesrovnalom a poslancom Jánom Hrčkom, ktorý je z Budajovho poslaneckého klubu. Hrčka sa chcel do kancelárie primátora dostať, Nesrovnal mu v tom chcel fyzicky zabrániť.

„Prestaňte byť agresívny, pán poslanec, prestaňte ma obťažovať a byť násilný,“ dohováral mu Nesrovnal medzi dverami. „Prestaňte sa ma dotýkať,“ bránil sa Hrčka, ktorého sa však nakoniec primátorovi zastaviť nepodarilo a aj s ostatnými poslancami sa dostali do kancelárie. Boli tam napríklad poslanci Lucia Štasselová, Dana Čahojová, Ján Budaj i Ján Mrva. „Chápem prácu komunálneho politika ako riešenie problému ľudí. V tomto ja vidím zmysel mojej práce a nie vo výstupoch, hádkach a obvineniach. To nie je práca komunálneho politika,“ reagoval na incident Nesrovnal.