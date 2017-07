Nestarnúci Federer si vo Wimbledone zahrá ďalšie grandslamové finále, s Berdychom nestratil set

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí zvíťazil nad českou jedenástkou podujatia Tomášom Berdychom za 138 minút 7:6 (4), 7:6 (4), 6:4 v stretnutí piatkového semifinále dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva). Federer dosiahol svoj jubilejný 90. zápasový úspech v All England Lawn Tennis and Croquet Clube popri 11 nezdaroch. “Pavúkom” prechádza bez odovzdania čo i len setu.

Sedemnásobný miestny šampión Federer bude v nedeľu o 15.00 h SELČ vo svojom 11. finále v britskej metropole hrať s Chorvátom Marinom Čiličom, sedmičkou “pavúka”. Hrdina rovnako hodnotných newyorských US Open 2014 na tvrdom povrchu Čilič zdolal v semifinále Američana Sama Querreyho nasadeného ako dvadsiateho štvrtého za 176 minút 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5.

Finále ako privilégium

“Ďalšie wimbledonské finále v mojej kariére vnímam ako privilégium. Som rád, že zajtra budem mať deň voľna na to, aby som si naplno uvedomil, čo všetko sa mi tento rok už podarilo dosiahnuť, a pripravil som sa na zápas o titul. Vlani som tu s Marinom odohral brutálne štvrťfinále a v určitých chvíľach som to mal naozaj komplikované, veď som bol dolu 0:2 na sety. On je skvelý chalan a teší ma, že sa dostal do finále Wimbledonu,” povedal Federer, citoval ho web turnaja.

Federer v prvom sete nedoplatil na premrhanie náskoku 4:2 na gemy a nevyužitie dvoch jednotlivých brejkbalov v jedenástej hre. V tajbrejku síce pustil Berdycha zo 4:2 na 4:3 bez minibrejku, ale potom sa ešte raz presadil na príjme a už neváhal. V druhej časti Švajčiar nepremenil dve šance na returne vo štvrtom geme, Čech jednu v siedmej hre. V ďalšom tajbrejku Federer navodil rozhodnutie odskočením z 1:1 na 5:1. V treťom dejstve mal Švajčiar jednu možnosť na príjme v piatom geme, Čech dve za sebou v šiestej hre. Nedal a okamžite za to pykal. Federer bol po dosiahnutí brejku na 4:3 neochvejný: v zostávajúcich dvoch gemoch na servise prehral iba jeden fiftín, aj to za stavu 40:0. Berdych celkovo úctyhodne držal krok, ale doplatil na zaváhania a menšiu účinnosť v kľúčových okamihoch.

Druhý najstarší finalista Wimbledonu

Federer bol na esá lepší 13:9, na dvojchyby sa to skončilo 4:0. Švajčiar mal pomer “winnerov” a nevynútených chýb 53:20, Čech 31:19. Víťaz premenil 2 z 9 brejkbalov, zdolaný 1 zo 6. Federer získal 84 % fiftínov po svojom prvom podaní, Berdych 68 %. Švajčiar zvládol 23 z 31 zákrokov pri sieti, Čech 20 z 36.

Bazilejský rodák Federer vedie v bilancii s 31-ročným finalistom edície 2010 Berdychom (15.) už 19:6. Prekonal ho ôsmy raz v rade, odkedy neuspel v Dubaji 2013. Pri Temži je skóre 2:1, na GS celkovo 7:2. Rivalita trvá od OH 2004 v Aténach, kde sa v 2. kole radoval Čech. Proti 28-ročnému Čiličovi (7.) má Federer štatistiku 6:1, vlani ho vo štvrťfinále tohto turnaja vyradil z manka dvoch setov a aj cez tri jednotlivé mečbaly súpera hrajúceho vtedy na príjme – 6:7 (4), 4:6, 6:3, 7:6 (9), 6:3.

Vo veku 35 rokov a 342 dní je Federer druhým najstarším finalistom medzinárodných otvorených majstrovstiev Anglicka za Austrálčanom Kenom Rosewallom, ktorý si v roku 1974 neúspešne zahral o trofej a mal vtedy 39 rokov a 246 dní. Jedenásť finále v AELTC je o štyri viac, ako majú na druhej pozícii v historickom poradí Nemec Boris Becker, Brit Arthur Gore a Američan Pete Sampras.

Grandslamový rekordér Federer je vo svojom 29. vrcholnom finále, v historickom poradí v tomto smere nasledujú Španiel Rafael Nadal (22) a Srb Novak Djokovič (21). V semifinále v Londýne má Švajčiar skóre 11:1, jedinú takúto prehru mu vlani privodil Kanaďan Milos Raonic.

Federer inkasoval tento rok len dve prehry

Niekdajší líder svetového rebríčka Federer, aktuálne piaty v dlhodobom hodnotení a druhý v tohtosezónnom bodovaní Race za Nadalom, má piaty raz šancu odpútať sa na vrchole miestneho historického poradia podľa počtu trofejí od Brita Williama Renshawa a Samprasa. Rovnako ako oni 7-krát dobyl primát (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012). Nadal sa 10-krát presadil na parížskom antukovom Roland Garros.

Od edície 2012 čakal Federer na 18. položku vo svojej zbierke z Majors až do januárových melbournských Australian Open. Medzičasom zvládol americké “hardové” Sunshine Double v kalifornskom Indian Wells a v Miami na Floride a po účelovom vynechaní hlavnej časti antukovej sezóny vrátane Roland Garros sa pripomenul na tráve v spomenutom Halle, kde sa presadil deviaty raz.

Federer inkasoval tento rok iba dve prehry, a to 1. marca v osemfinále v Dubaji s Rusom Jevgenijom Donským a 14. júna v rovnakej fáze v Stuttgarte od nemeckého veterána Tommyho Haasa (vo svojom premiérovom vystúpení od 2. apríla). V prvom prípade to bolo z troch mečbalov, v druhom z jedného. Švajčiar má v roku 2017 zápasovú bilanciu 30:2. Federer dovedna vlastní 92 titulov vo dvojhre, v hodnotení tzv. otvorenej éry už iba o dva zaostáva za druhým Čechom Ivanom Lendlom (vedie Američan Jimmy Connors so 109 úspechmi).

WIMBLEDON – DVOJHRA MUŽOV – SEMIFINÁLE:

Roger Federer (Švaj.-3) – Tomáš Berdych (ČR-11) 7:6 (4), 7:6 (4), 6:4 za 138 minút