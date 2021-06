Nevídaný svetový rekord zo Slovenska! Futbalista spracoval padajúcu loptu z výšky 60 metrov!

Pri natáčaní reklamnej kampane stávkovej spoločnosti Niké prekonal futbalový profík svetový rekord v spracovaní padajúcej futbalovej lopty. Loptu vyhodili z vrtuľníka z výšky 60 metrov, čo je ekvivalent takmer 20-poschodového mrakodrapu. Doterajší rekord bol prekonaný o viac než 20 metrov!

O tento historický kúsok sa postaral Honza Weber, známy český freestylista a viacnásobný majster sveta i Európy. Na rozdiel od všetkých predošlých pokusov bola v tomto prípade lopta hodená z vrtuľníka, ktorého lopatky vytvorili extrémny poryv vetra a spracovanie lopty bolo o to náročnejšie. „Najťažšie na tom bolo ustáť práve ten uragán, ktorý vrtuľník produkoval. Prekonanie 60-metrovej výšky bolo asi ľahšie ako ustáť ten vietor,“ hovorí Honza Weber. Oficiálne zapísaný svetový rekord v Guinnessovej knihe rekordov je 38,924 metra. Predtým to skúšal aj Suarez a Messi z výšky 35,25 metra. Oba pokusy boli z pevného bodu pri ideálnych podmienkach.

Vzhľadom na použitie vrtuľníka lopta pri padaní na nohu Honzu Webera neustále menila smer. Počas letu nabrala neuveriteľnú rýchlosť a svoju hmotnosť niekoľkonásobne zväčšila. Aby to bol plnohodnotný kúsok, loptu pred dopadom na zem musel Honza spracovať aspoň trikrát bez dotyku so zemou. Pokus vyšiel na prvýkrát. „Pôvodne som ju chcel spracovať kolenom, v rozhodujúcom okamihu som to zmenil na placírku. Bol to neopísateľný pocit. Aj keď som pokoril už desiatky svetových rekordov, napríklad aj s bowlingovou guľou, tento bol môj najťažší,“ povedal Honza krátko po výkone.

K prekonaniu svetového rekordu vyzval Honzu Webera známy futbalový odborník a tvár značky Niké, Laco Borbély. Pôvodne totiž išlo len o spracovanie lopty vyhodenej z vrtuľníka. Laco však v štýle Niké Challenges vyhecoval Honzu k svetovému výkonu. A vyšlo to!

Pokorený rekord je súčasťou majstrovskej kampane Niké k európskemu šampionátu vo futbale.

Video si môžete pozrieť TU.

