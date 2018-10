New Horizons smeruje k tajomnému objektu Ultima Thule, ľudstvo sa doteraz ďalej nedostalo

MYS CANAVERAL 4. októbra (WebNoviny.sk) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu nasmeroval sondu New Horizons, ktorá v júli 2015 preletela okolo Pluta, na jej ďalší cieľ – záhadné teleso na okraji našej Slnečnej sústavy, nazvané Ultima Thule.

V Kuiperovom páse, pásme drobných planétok na okraji Slnečnej sústavy, sonda v stredu spustila svoje pomocné rakety a nasmerovala si to na Ultima Thule, informoval vedúci pracovník tejto misie NASA Alan Stern.

Teleso Ultima Thule, okolo ktorého New Horizons preletí 1. januára 2019, sa nachádza 6,5 miliardy kilometrov od Zeme a podľa niektorých vedcov by to mohli byť dokonca až dve telesá, ktoré na seba narazili v dôsledku príťažlivosti a rotujú okolo seba. V každom prípade pôjde o najvzdialenejší objekt, ku ktorému sa ľudstvo doteraz dostalo.

Sonda New Horizons v decembri minulého roka poslala snímky z doteraz najvzdialenejšieho bodu vo vesmíre, aký sa ľudstvu podarilo odfotografovať. Najskôr 5. decembra odfotografovala vzdialenú hviezdokopu pomenovanú Studňa prianí a o necelé dve hodiny nato svoj vlastný rekord ešte prekonala, keď odfotografovala dva objekty v Kuiperovom páse, pomenované 2012 HZ84 a 2012 HE85.

Fotografie vznikli vo vzdialenosti 6,12 miliárd kilometrov od Zeme a New Horizons tak prekonala sondu Voyager 1, ktorá dovtedy držala rekord za najvzdialenejší fotografický počin. Bola ním fotografia známa ako Pale Blue Dot (Bledomodrá bodka), ktorú Voyager 1 nasnímal v roku 1990 a ktorá zobrazuje našu planétu ako miniatúrnu bodku videnú z vesmíru, zo vzdialenosti 6,06 miliardy kilometrov.