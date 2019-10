Nezamestnanosť na Slovensku by už v nemala výraznejšie klesať, myslia si analytici

Miera nezamestnanosti na Slovensku by podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka v nasledujúcich mesiacoch nemala výraznejšie klesať. „Dôvody zastavenia poklesu nezamestnanosti by sa mali pozvoľna čoraz viac presúvať od štrukturálnych problémov na trhu práce k spomaľovaniu ekonomického rastu,“ tvrdí. Na spomaľovanie ekonomiky totiž podľa neho zamestnávatelia pri plánoch na prepúšťanie, či nábor pracovnej sily reagujú s miernym oneskorením.

Menej pracovných miest

„Spomaľujúca sa ekonomika by mala generovať čoraz menej pracovných miest a postupne tak schladzovať aj domáci trh práce,“ upozornil Koršňák. Výraznejší nárast nezamestnanosti však stále neočakáva, aj vzhľadom na to, že aktuálny ekonomický rast je oveľa viac náročný na novú pracovnú silu v porovnaní s obdobím spred dekády.

Ako pre agentúru SITA uviedla analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, pribrzdenie nemeckej ekonomiky sa prejavuje aj na spomalení nášho hospodárstva.

„Negatívne mieru nezamestnanosti mohol začať ovplyvňovať aj slabší zahraničný dopyt a slabšia priemyselná produkcia,“ povedala. To sa môže podľa nej neskôr odraziť na našom trhu práce v podobe nižšej tvorby pracovných miest a prehĺbiť tak rozdiely v miere nezamestnanosti v našich regiónoch.

„Miera nezamestnanosti u nás je na rekordne nízkych úrovniach, čiže ďalší pokles je limitovaný možnosťami nášho hospodárstva,“ upozornila. Veľa však bude podľa nej závisieť od toho, ako sa bude ďalej vyvíjať nemecká a globálna ekonomika.

Absolventi idú na úrad práce

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu septembra tohto roka oproti augustu stúpla o 0,07 percentuálneho bodu na 5,04 %. Nezamestnanosť sa tak zvýšila po troch mesiacoch jej stagnácie na úrovni 4,97 %.

Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,34 percentuálneho bodu. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci septembra 138 893 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s augustom ide o nárast o 1 887 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 8 910 osôb.

„Je tu isté ochladenie, istá strata dynamiky na trhu práce, ale nie je to stagnácia, nemôžeme hovoriť o kríze,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Upozornil na každoročnú špecifickosť septembra v tom, že v septembri prichádzajú na úrady práce absolventi stredných škôl, a preto miera nezamestnanosti ide v septembri nahor. „Som veľmi rád, že v tomto mesiaci sa to nejako neprejavilo, pretože sedem stotín percenta je v podstate udržanie nezamestnanosti,“ povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Potreby trhu práce

Ako ďalej uviedol, takmer 18 tisíc uchádzačov o zamestnanie sa v septembri uplatnilo na trhu práce. „V porovnaní s augustom je to o 6,5 tisíca viac,“ tvrdí Richter. Minulý mesiac pritom podľa neho v evidencii úradov práce pribudlo takmer 2,7 tisíc nových voľných pracovných miest. Na úrady práce v septembri prišlo vyše 6,3 tisíca absolventov stredných škôl, najmä v Košiciach, Prešove, Žiline, Bardejove a Michalovciach.

Išlo predovšetkým o absolventov odborov ekonomika, obchod a služby, nasledovalo strojárenstvo a elektrotechnika. „Dnes evidujeme 45 405 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov,“ povedal Richter.

Podľa neho tak úrady práce začínajú absolventom stredných škôl ponúkať voľné pracovné miesta. V septembri minulého roka podľa ministra prišlo do evidencie úradov práce 5,9 tisíca absolventov stredných škôl, teda o vyše 400 absolventov menej. Poukázal na to, že vzdelávanie na Slovensku ešte stále nie je zosúladené s potrebami na trhu práce.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,11 %. Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,41 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci septembra tohto roka 168 240 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 1 999 osôb, v porovnaní so septembrom vlaňajška je to menej o 10 883 ľudí.