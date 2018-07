Nezávislí poslanci Marček a Simon majú ambície vytvoriť nové politické strany

BRATISLAVA 27. júla (WebNoviny.sk) – Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Alena Bašistová v tejto chvíli neplánuje vstúpiť do žiadnej politickej strany ani do poslaneckého klubu. „V budúcnosti však túto možnosť nevylučujem,“ uviedla pre agentúru SITA poslankyňa, ktorá sa do parlamentu dostala za stranu Sieť, ktorá medzičasom zanikla.

„Byť nezaradenou poslankyňou mi dáva voľnosť v rozhodovaní sa, na druhej strane mi niekedy chýba podpora strany, aby mi podržala chrbát. Ako nezaradená šéfujem výboru pre sociálne veci a darí sa mi naprieč politickým spektrom presadzovať dôležité úpravy či zmeny v legislatíve. Všetko má svoje pre a proti,“ dodala Bašistová.

Simon chce zastupovať Maďarov

Spomedzi poslancov, ktorí v súčasnosti pôsobia ako nezaradení, väčšina ohlásila vznik nových politických subjektov.

Okrem novovzniknutej mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia poslanca Miroslava Beblavého, ktorej súčasťou sú aj nezaradení poslanci NR SR Katarína Macháčková, Simona Petrík, Viera Dubačová a Oto Žarnay, avizoval podľa medializovaných informácií vznik novej politickej strany aj odídenec z Mosta-Híd Zsolt Simon. Ako uviedol, chce vytvoriť subjekt, ktorý zastúpi Maďarov v parlamente.

„Marčekovci“ majú už všetko pripravené

Tento týždeň ohlásil vznik novej strany aj poslanec Peter Marček, ktorý vystúpil spolu s poslankyňou Martinou Šimkovičovou a Rastislavom Holúbekom z hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

„Najvyšší čas, aby vznikla nová strana. Všetko už máme pripravené, ale čakáme na zákon o politických stranách,“ povedal tento týždeň na tlačovej besede Marček. O zákone má parlament rozhodnúť v septembri.

Svoje miesto si našli aj nezaradení poslanci Zuzana Zimenová, ktorá vstúpila do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita, či odídenec z SaS Martin Poliačik, ktorý sa hlási k mimoparlamentnému Progresívnemu Slovensku.

Ďalším nezaradeným poslancom je Richard Vašečka, ktorý po odchode z OĽaNO vstúpil do mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia.