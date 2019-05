Nezvestnú Havajčanku našli po dvoch týždňoch živú, živila sa lesnými plodmi

WAILUKU 25. mája (WebNoviny.sk) – Havajčanku, ktorá bola viac ako dva týždne nezvestná, našli nažive v lese na ostrove Maui.

Zranená Amanda Eller bola v Makawao Forest Reserve, informuje denník Maui News. Fyzioterapeutku, ktorá sa stratila 8. mája, odviezli do bezpečia helikoptérou.

Rodičia vypísali odmenu

Ženino auto našli na parkovisku v lese spolu s jej telefónom a peňaženkou. Odvtedy po nej pátrali stovky dobrovoľníkov a jej rodičia navyše za jej nájdenie vypísali odmenu 10-tisíc dolárov.

Eller napokon našla pri vodopáde trojica mužov, ktorí po nej pátrali z helikoptéry. Javier Cantellops pre CNN povedal, že si ju všimol, ako na nich máva. Bola však v takom hustom poraste, že je podľa neho zázrak, že ju zbadal.

Urobila správne veci

Jej matka Julia prezradila Maui News, že Amanda prežila vďaka tomu, že ostala v blízkosti vody a jedla lesné plody. Pokúšala sa vraj uloviť raky, no nepodarilo sa jej to.

„Dosť schudla, no to je pochopiteľné, keďže bola tak dlho nezvestná. Dokázala to však prežiť. Mala tie správne schopnosti a urobila správne veci, aby získala čas a mohli sme ju nájsť,“ vyjadrila sa. Amanda utrpela zlomeninu nohy, odreniny a tiež ju spálilo slnko, no má dobrú náladu.