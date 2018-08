Dopravný podnik Arriva v Nitre rozširuje prevádzkové hodiny svojich obchodných miest

NITRA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Dopravný podnik Arriva Nitra rozširuje od pondelka 20. augusta prevádzkové hodiny svojich obchodných miest. Vybaviť si novú čipovú kartu, dobiť kredit, predĺžiť zľavu či kúpiť cestovný lístok si budú môcť cestujúci počas pracovných dní aj víkendov dlhšie.

„Predĺžením otváracích hodín vychádzame v ústrety požiadavkám cestujúcich. Zároveň chceme zjednodušiť nákup čipových kariet na konci prázdnin a začiatku školského roka,“ povedal generálny riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy.

Obchodné miesto na autobusovej stanici v Nitre, kde si môžu cestujúci kúpiť aj cestovné lístky na diaľkové linky a vlaky, bude cez pracovné dni otvorené od 07:00 do 18:30 a v nedeľu od 08:00 do 18:30. V súčasnosti býva otvorené len v pracovné dni od 07:00 do 15:00.

Na nitrianskej tržnici budú prevádzkové hodiny obchodného miesta dopravcu od 08:00 do 19:30 cez pracovné dni, v sobotu zavrú o hodinu skôr ako cez týždeň. Momentálne si tu môžu občania vybaviť nutné formality od 09:00 do 17:00 a v sobotu od 07:00 do 11:30.

„Ak si cestujúci potrebujú len dobiť čipovú kartu, môžu tak urobiť aj v zmluvných trafikách,“ doplnil Kusy.