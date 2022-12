Nová aplikácia vám pomôže správne vytriediť odpad

Napriek tomu, že sa v triedení odpadu na Slovensku postupne zlepšujeme, stále existujú druhy obalových materiálov, ktoré nám robia problémy a s ktorými si nevieme rady. Problémy s triedením sa zvyšujú najmä na sviatok Svätého Mikuláša a cez Vianoce, keď prichádzame do styku s menej bežnými obalmi. Spoločnosť Nestlé preto prichádza s aplikáciou SORTaPP, ktorá pomôže so správnym triedením odpadu.

Práve počas sviatočných dní na Mikuláša a cez Vianoce, keď v domácnostiach pribúda viac obalov ako zvyčajne, je o to dôležitejšie tieto správne vytriediť a vrátiť do recyklačného cyklu. O to viac, že sú medzi nimi aj obaly typické pre Vianoce a predvianočné obdobie, ako napríklad alobal či baliaci papier bez povrchovej úpravy, ktoré môžu niektorým Slovákom robiť pri triedení problémy. Svoju úlohu pri tom môže zohrávať aj fakt, že rôzne druhy obalov sa na rôznych miestach Slovenska triedia odlišným spôsobom. Typickým príkladom je práve alobal, ktorý sa niekde triedi ako kovový odpad, inde spolu s plastovým odpadom, v závislosti od technických možností obce.

Je to však problém nielen u nás. Ako ukázal nedávny prieskum v Českej republike, viac ako dve tretiny ľudí nevedelo ako správne vytriediť alobal, z ktorého sa vyrábajú napríklad obaly na vianočné čokoládové figúrky alebo čokolády do obľúbených vianočných kolekcií. V prípade baliaceho papiera bez povrchovej úpravy boli výsledky lepšie, aj keď na druhej strane mierne nedostatky mali v tomto mladí ľudia od 18 do 25 rokov.

Výrobcovia cukroviniek sa čoraz viac zameriavajú na to, aby produkovali menej obalových materiálov a eliminovali tak v maximálnej miere tvorbu odpadu. Je to aj prípad najväčšieho svetového výrobcu potravín, spoločnosti Nestlé. Tá sa však rozhodla zareagovať na problém so správnym triedením odpadu aj inak. Vyvinula aplikáciu SORTaPP, ktorá je nielen vo vianočnom období šikovným pomocníkom, ktorý poradí s triedením práve vtedy, keď si ľudia nie sú istí. „Hoci na väčšine produktov sú uvedené recyklačné značky, existujú ich desiatky, a preto ich rozpoznanie môže byť zložité. Chceli sme spotrebiteľom túto situáciu uľahčiť, aby si s triedením už nemuseli lámať hlavu a mohli svoj čas venovať zábavnejším veciam. Preto sme vytvorili univerzálneho šikovného pomocníka. Je ním aplikácia SORTaPP, ktorá vám pomôže rozoznať recyklačné značky na všetkých obaloch výrobkov a potom vám poradí, do ktorého druhu kontajnera ich vyhodiť. S aplikáciou si budete istí, že odpad vytriedite správne a príroda vám bude vďačná,“ približuje tlačová hovorkyňa Nestlé Tereza Skrbková. S aplikáciou SORTaPP je možné správne roztriediť obaly všetkých firiem a značiek. Zatiaľ je funkčná iba na zariadeniach s operačným systémom Android, stiahnuť si ju môže každý bezplatne cez obchod Google Play.

Informačný servis