Nová dohoda o prerozdeľovaní migrantov má byť pre členské štáty Európskej únie dobrovoľná

Na úrovni Európskej únie (EÚ) sa rysuje prijatie novej dohody o prerozdeľovaní migrantov medzi jednotlivými členskými krajinami.

Doterajšie pokusy o takúto dohodu stroskotali na odpore zo strany niektorých členských krajín, predovšetkým Maďarska, Českej republiky, Slovenska a Poľska, ktoré sa ohradzujú voči prijímaniu aj malého počtu utečencov.

Desať solidárnych štátov

Nová dohoda má preto spočívať v tom, že do systému, v rámci ktorého sa budú migranti prerozdeľovať do jednotlivých krajín, budú zapojené len tie krajiny, ktoré to budú samy chcieť.

Ako v utorok informovala francúzska ministerka pre európske otázky Amélie de Montchalin, takýchto solidárnych štátov sa našlo už zhruba desať. „Máme zhruba desať krajín EÚ, ktoré chcú do toho ísť. Možno aj ďalšie,“ povedala ministerka.

Plán, ktorý predložili Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta, ráta s tým, že keď sa pri európskych brehoch objaví loď s migrantmi zachránenými na mori, títo nezostanú dlhé mesiace „trčať“ v krajine, ku ktorej brehom sa doplavili, ale prerozdelia sa medzi krajiny, ktoré už vopred vyjadrili ochotu ich prijať.

Zrýchlený azylový proces

O tomto pláne v utorok rokujú ministri vnútra členských krajín EÚ v Luxemburgu, pričom po tomto rokovaní by mohlo byť jasnejšie, ktoré všetky krajiny sa k nemu pripoja.

Po prijatí tejto dohody „budeme môcť konštatovať, že keď pripláva loď, budeme už vedieť, komu môžeme zavolať, a že existujú krajiny, ktoré sú pripravené vyslať svoje tímy“, povedala v utorok v Luxemburgu de Montchalin.

Dohoda by mala byť súčasťou zrýchleného procesu posudzovania žiadostí o udelenie azylu v členských krajinách EÚ, ktorý by mal skrátiť čas medzi príchodom migranta a rozhodnutím o udelení či neudelení azylu – vrátane jeho fyzického vyhostenia, ak sa preň úrady rozhodnú – na štyri týždne.

Doteraz tento proces zvykol trvať v mnohých prípadoch v niektorých krajinách aj niekoľko rokov.