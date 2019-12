Nová komora opatrovateliek chce zlepšiť ich postavenie, žiadajú navýšiť mzdy o 300 eur

Novovzniknutá Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) žiada budúcu vládu, aby zvýšila mzdy opatrovateliek pracujúcich na Slovensku o 300 eur mesačne. Finančné zdroje na takéto zvýšenie miezd by mal zamestnávateľom poskytnúť štát. Novela Zákonníka práce by mala podľa komory umožniť opatrovateľkám a sestrám pracovať na turnusy.

Nájom v samosprávnych bytoch

Pracovníci v pomáhajúcich profesiách by mali mať okrem toho prednostný nájom v samosprávnych nájomných bytoch. Zlepšiť postavenie opatrovateliek by malo aj zvyšovanie ich vzdelania a zavedenie zdravotných bonusov vo forme identickej zdravotnej starostlivosti, akú majú vojaci či policajti. Na utorkovej tlačovej besede to uviedla predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Eva Šišuláková.

Pre slovenské opatrovateľky pracujúce v zahraničí by sa mala podľa komory zriadiť viazaná živnosť „sprostredkovanie opatrovania“, aby boli agentúry, ktoré túto činnosť sprostredkovávajú, evidované a ľahko identifikovateľné.

Mala by sa tiež zaviesť štátna kontrola slovenských sprostredkovateľských agentúr.

Podmienky pre zahraničné agentúry

Legislatíva by tiež mala upraviť podmienky sprostredkovateľských zmlúv, aby sa nevstupovalo do práv opatrovateliek a opatrovateľov. Komora tiež žiada kontrolovať slovenských dopravcov, či dodržiavajú intervaly odpočinku pre vodičov, ktorí prepravujú slovenských opatrovateľov a opatrovateľky do zahraničia.

Cez zahraničnú spoluprácu žiada komora zabezpečiť zákonnosť podmienok zahraničných agentúr, ktoré zamestnávajú slovenské opatrovateľky, v súlade so zákonmi ich domovských krajín.

„Nedostatok opatrovateliek na Slovensku je dlhodobo alarmujúcim faktom,“ povedala Šišuláková. Len v Rakúsku podľa nej pracuje 35-tisíc slovenských žien a ďalšie tisíce pracujú v Nemecku, Holandsku, či vo Švajčiarsku.

„Doma nám chýba v zariadeniach sociálnych služieb minimálne 7-tisíc opatrovateliek a takmer raz toľko nám chýba v teréne,“ tvrdí.

Komora opatrovateliek Slovenska vznikla 29. novembra tohto roka a aktuálne má 400 členov.