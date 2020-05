Nová Pellegriniho strana by podľa prieskumu získala viac ako 20 percent, Smer by výrazne padol

Prípadná nová strana expremiéra Petra Pellegriniho (Smer – SD) by bola druhou najsilnejšou stranou v slovenskom parlamente. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, ktorý zverejnila Televízia Markíza v diskusnej relácií Na telo.

Podľa prieskumu by nová stranu Petra Pellegriniho volilo 21,4 percenta opýtaných. Prieskum uskutočnila agentúra Focus od 14. do 21. mája na vzorke 1 011 respondentov.

Voľby by vyhralo OĽaNO

Najsilnejšou parlamentnou stranou by naďalej ostala strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorú by volilo 21,8 percenta opýtaných. Nasledovala by nová strana expremiéra Pellegriniho, ktorý v súčasnosti prejavil záujem o post predsedu strany Smer – sociálna demokracia, ktorej aktuálne šéfuje Robert Fico.

Pellegrini sa niekoľkokrát verejne vyjadril, že ak sa nestane novým predsedom opozičnej strany, zváži svoj odchod a prípadné založenie vlastného politického subjektu. Podľa prieskumu by sa Pellegriniho odchod podpísal na voličských preferenciách Smeru. Strana, ktorá v marcových voľbách do NR SR získala 18,29 percenta hlasov by podľa prieskumu verejnej mienky získala 9,6 percenta hlasov, teda približne polovicu hlasov, ktoré získala vo voľbách 2020.

Progresívne Slovensko tesne v parlamente

Do parlamentu by sa dostala aj súčasná vládna strana Sme rodina, ktorú by volilo 8,8 percenta opýtaných, nesledujú strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s osempercentnou podporou a strana Sloboda a solidarita, ktorú by volilo 7,1 percenta opýtaných.

Päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti by prekročilo aj hnutie Progresívne Slovensko s podporou 5,5 percenta voličov.