Nováčik NHL opäť preradil Šipačova na farmu, má si hľadať nový klub

LAS VEGAS 26. októbra (WebNoviny.sk) – Ruský hokejista Vadim Šipačov je na odchode z tímu zámorskej NHL Vegas Golden Knights a už si hľadá nový klub. Pre televíziu TSN to uviedol hráčov agent Petr Svoboda.

Vedenie nováčika zámorskej profiligy opäť preradilo v utorok tridsaťročného útočníka na farmu do nižšej AHL. Podľa experta TSN Boba McKenzieho nie je jasné, či sa Šipačov k Chicagu Wolves pripojí. Ak nie, mohol by byť suspendovaný.

Predstavitelia klubu z Las Vegas by údajne boli najradšej, ak by si Šipačov zvykol na zámorský spôsob hokeja v AHL, no zároveň si uvedomujú, že vzhľadom na svoj vek o to nemusí javiť záujem, a preto dali jeho agentovi voľnú ruku hľadať mu nového zamestnávateľa prostredníctvom výmeny.

Rodák z Čerepovca prešiel do Severnej Ameriky pred aktuálnou sezónou, predtým pôsobil v KHL. V prvom tíme „zlatých rytierov“ odohral tri stretnutia a strelil jeden gól.