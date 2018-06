Novozvolení starostovia by už mali mať vyššie platy, poslanci predložili novelu zákona

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Novozvolení starostovia a primátori by už mali mať vyššie platy a odstupné v prípade odchodu z funkcie.

Poslanci vládnej koalície predložili do parlamentu novelu zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorá by v prípade schválenia mala vstúpiť do platnosti od 1. novembra. Novela bola pripravená v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska.

Odstupné po skončení funkcie

„V roku 2011 došlo k zníženiu koeficientov určujúcich základný plat starostov obcí a primátorov miest. Predmetné opatrenie bolo súčasťou takzvaných protikrízových opatrení,“ píšu predkladatelia v dôvodovej správe k zákonu.

Plat starostov je súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá je 954 eur, a príslušného násobku v závislosti od počtu obyvateľov obce. Novela zákona zvyšuje práve tento koeficient. V súčasnosti môže zastupiteľstvo plat starostu navýšiť maximálne o 70 percent, novela znižuje toto navýšenie na 60 percent. Starostovia a primátori budú tiež dostávať po skončení funkcie odstupné, ktorého výška bude závisieť od dĺžky výkonu ich funkcie. Podmienkou bude, aby vo funkcii boli viac ako šesť mesiacov.

Najvyšší možný tabuľkový plat primátora mesta nad 100-tisíc obyvateľov dnes predstavuje 3,58-násobok priemernej mzdy, to znamená 3416 eur. Novela tento plat zvýši na 3,9-násobok priemernej mzdy, to je 3721 eur.

Neracionálny krok

Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia dostane starosta odstupné z rozpočtu obce v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov a až päťnásobku, ak bol vo funkcii tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Zvyšovanie platov starostov a primátorov podľa Národnej koalície je bez poznania reálnych dopadov na štátny rozpočet a vzhľadom na zadlženosť mnohých obcí a miest neracionálnym krokom. „Zabudli na obyčajných ľudí, pracujúcich častokrát za minimálne mzdy, pretože hlavne tí si zaslúžia prilepšenie, a to oveľa akútnejšie,“ komentovala predsedníčka Národnej koalície Slavěna Vorobelová. Strana preto navrhuje úpravu minimálnych mzdových stupňov, teda platových taríf aj pre zamestnancov v súkromnej sfére, štátnych zamestnancov, zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Zároveň žiada zaviesť aj rovnaké nároky na odstupné pre všetkých zamestnancov. „Rovnaký meter má platiť na všetkých, nielen pre vyvolených. Zodpovednosť totiž nemajú len starostovia a primátori, ale aj učitelia, lekári, zdravotné sestry, vodiči autobusov a mnohí iní,“ zdôraznila Vorobelová.