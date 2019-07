Nový album vyjde čoskoro, sľubuje anglická speváčka Dua Lipa

Anglická speváčka Dua Lipa sa chystá čoskoro vydať svoj nový album a veľmi sa na to teší.

Vyjadrila sa tak v rozhovore pre portál BBC počas udeľovania Silver Clef Awards, v rámci ktorých získala cenu Najlepšia žena. „Dal na seba dlho čakať, takže som mimoriadne šťastná,“ povedala a podotkla, že je z toho aj nervózna.

Kedy presne album vyjde Dua Lipa neprezradila. Už skôr sa však vyjadrila, že jeho vydanie je naplánované ku koncu roka. Ako naznačila, prvý singel by mala zverejniť ešte skôr ako na konci roka.

Dvadsaťtriročná interpretka na albume spolupracovala Pharrellom Williamsom, Nileom Rodgersom, Diplom a Tove Lo. Štúdiovka bude podľa rodáčky z Londýna „nostalgická“ popová nahrávka.

Zároveň bude súčasťou „pretrvávajúceho rozhovoru“ s jej fanúšikmi a poslucháčmi. „S hudbou je to aj o postaraní sa o to, že majú bezpečný priestor, miesto, kam môžu prísť a vypočuť si hudbu a poflakovať sa. To je pre mňa naozaj dôležité,“ skonštatovala interpretka.

Dua Lipa* *začala s hudobnou kariérou už ako 14-ročná, keď na službe YouTube zverejňovala coververzie hitov iných speváčok. Jej prvým vlastným singlom bola skladba New Love, ktorú uviedla v auguste 2015. Preslávila sa však najmä skladbou Be The One, ktorú ponúkla v októbri toho istého roka. Na konte má štúdiovku Dua Lipa (2017) a tri EP. Zo spomínaného debutového albumu pochádza singel New Rules, s ktorým sa jej podarilo dobyť UK Chart.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.