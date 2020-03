Nový minister školstva Branislav Gröhling: Školský rok ukončíme 30. júna

Nastupujúci minister školstva Branislav Gröhling (SaS) zvolá ihneď po prevzatí úradu online krízový štáb. Z rokovania vzídu, aj vzhľadom na odporúčania Ústredného krízového štábu, nové termíny maturít, prijímačiek či zápisov na školy.

Kedy budú maturity?

O tom, či sa maturita posunie alebo prebehne v redukovanej forme, bude nový minister informovať podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia.

„Našim prvoradým záujmom je chrániť zdravie žiakov, rodičov aj učiteľov a zároveň to, aby v nadchádzajúcich mesiacoch každý maturant ukončil svoje stredoškolské štúdium,“ povedal nový minister pre webnoviny.

Je možné, že ak sa posunú maturity, budú sa posúvať aj prijímacie pohovory a skúšky na stredné a vysoké školy.

Koordinácia s univerzitami

„Ak budú obmedzenia pretrvávať ďalšie týždne, oslovím Slovenskú rektorskú konferenciu, aby umožnili neskorší termín prijímacích skúšok na univerzity,“ hovorí.

Jednoduchšie je to v prípade deviatackeho testovania Monitor 9. Jednou z možností je jeho posunutie. Ak to ale nebude možné urobiť, vie si Gröhling predstaviť, že tento rok by bolo pre mimoriadnu situáciu vynechané.

„Verím, že riaditelia stredných škôl budú aj bez Testovania 9 vedieť efektívne spraviť prijímacie skúšky,“ vysvetľuje.

Školský rok sa skončí riadne

O predčasnom ukončení školského roka B. Gröhling neuvažuje. „Školský rok ukončíme do 30. júna. Možno s nejakými prekážkami a problémami, ale verím, že to spoločne zvládneme. Budem robiť všetko pre to, aby žiaci dokončili školský rok a umožnili sme ich hladký prechod na SŠ a VŠ,“ informuje B. Gröhling.

Posun prijímačiek v Európe

V prípade predĺženia núdzového stavu minister plánuje presvedčiť komisárku EÚ pre vzdelávanie Mariyu Gabriel, aby vyzvala európske univerzity, nech vzhľadom na situáciu v EÚ umožnia aj neskoršie prijatie študentov.

„Mnohí naši študenti chodia študovať aj na zahraničné školy a pri predĺžení núdzového stavu by potrebovali neskorší termín prijímacích skúšok,“ vraví.

Zároveň ale študenti zo Slovenska študujú aj mimo EÚ, napríklad vo Veľkej Británii, Nórsku či Švajčiarsku. Ak tieto krajiny nepríjmu vlastné opatrenia, plánuje osloviť jednotlivých ministrov školstva a požiadať ich o dodatočné termíny na podanie prijatie na vysoké školy.

Študentov dostaneme domov

Viacerí slovenskí študenti sú v tomto momente cez Erasmus či výmenné pobyty v zahraničí. Kvôli núdzovému stavu sa ale nemôžu dostať na Slovensko, prípadne uviazli pred hranicami.

„Spolu s ministerstvom zahraničných vecí budeme týchto študentov a rodičov kontaktovať a umožníme im vrátiť sa domov,“ uzatvára nový minister školstva.