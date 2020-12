Nový rok prinesie novú formu sčítania obyvateľov. Ako bude prebiehať a aká pokuta hrozí za nevyplnenie dát

Žiadne rady, žiadne čakanie. Nový rok prinesie prvé elektronické sčítanie obyvateľstva. Údaje budeme môcť zadať pri večernom sledovaní televízie či pri pití rannej kávy. Aj o tom informuje kampaň s názvom Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB2021).

O čo vlastne ide

SODB2021 je projektom, ktorý realizujú obce spoločne so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). Oficiálne bol spustený 1. júna 2020 a má trvať do 31. marca 2021. Jeho prvá fáza, ktorou je sčítanie domov a bytov, už prebieha a bude trvať do 12. februára 2021.

Túto fázu majú v réžii obce a ŠÚ SR. Občania sa však nemusia obávať, že niečo zmeškali. Pre ľudí je dôležitý termín 15. február 2021, kedy začína sčítavanie obyvateľov. Povinnosť sčítať sa budú mať všetci obyvatelia Slovenska, a to do konca marca.

Dôležitý je teda pobyt a nie občianstvo. V praxi to znamená, že vyplniť údaje v daných termínoch bude musieť každý, kto má na SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Do tejto skupiny inštitúcie zaradzujú aj občana Európskej únie, ktorý má na našom území obvyklý pobyt.

Počítač alebo mobil

Počas uvedených mesiacov môžu obyvatelia SR zadať požadované údaje odkiaľkoľvek. Slúžiť im na to bude mobilná aplikácia alebo stránka scitanie.sk. Za deti vyplní údaje ich rodič, resp. zákonný zástupca.