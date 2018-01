Nový satelit má byť najžiarivejším objektom nočnej oblohy, tvrdí novozélandský podnikateľ Peter Beck

WELLINGTON 24. januára (WebNoviny.sk) – Novozélandský podnikateľ Peter Beck, ktorého spoločnosť Rocket Lab vyniesla cez víkend na obežnú dráhu Zeme pomocou rakety Electron niekoľko malých komerčných satelitov, v stredu oznámil, že na palubu rakety umiestnili aj „utajený satelit“, ktorého jediným účelom je, aby bol novým najžiarivejším objektom nočnej oblohy.

Drobné teleso má povrch pozostávajúci zo 65 reflexných panelov, ktoré odrážajú slnečné svetlo, rýchlo sa točí okolo svojej osi a každých 90 minút obletí po eliptickej dráhe Zem.

„Cieľom je, aby sa ľudia pozreli na oblohu a uvedomili si, že sa nachádzajú na skale uprostred vesmíru,“ vysvetľuje Beck, ako ho napadlo umiestniť do vesmíru objekt, ktorý nazval Hviezda ľudskosti.Vesmírna diskoguľa, ako Beckov satelit nazvala agentúra AP, síce na orbite vydrží len deväť mesiacov, no podnikateľ má už teraz plán, že bude podobné objekty vypúšťať do vesmíru aj v budúcnosti.