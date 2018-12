Nový Zéland plánuje referendum, voliči rozhodnú o legalizácii marihuany na rekreačné účely

BRATISLAVA 18. decembra (WebNoviny.sk) – Voliči na Novom Zélande v roku 2020 rozhodnú v referende o legalizácii marihuany na rekreačné účely. Referendum bude súčasťou parlamentných volieb. Oznámil to minister spravodlivosti Andrew Little.

„Vieme, kedy bude, máme záväzok, že bude záväzné a otázkou je teraz len doplnenie detailov,“ vyjadril sa politik po tom, čo krok v pondelok schválila vláda. Pred týždňom v krajine zlegalizovali marihuanu na liečebné účely.

Normalizácia užívania drog

Hlasovanie o marihuane vlani sľúbila vládna Novozélandská strana práce premiérky Jacindy Ardernovej. V minuloročnom prieskume verejnej mienky sa za legalizáciu marihuany vyslovili dve tretiny Novozélanďanov.

Koaličná Strana zelených rozhodnutie o referende privítala. Ako uviedla jej hovorkyňa Chloe Swarbrick, Novozélanďania sú už názorovo pred politickými činmi a „toto záväzné referendum predstavuje príležitosť, aby vôľa ľudu spustila zmysluplnú zmenu v legislatíve„.

Naopak, líder tretej koaličnej strany Nový Zéland predovšetkým Simon Bridges hlasovanie nazval „cynickým“ krokom na odlákanie voličov od iných problémov okolo parlamentných volieb. Podľa neho tiež legalizácia marihuany znormalizuje užívanie drog.

Najužívanejšia nezákonná droga v krajine

Podľa prieskumu neziskovej organizácie New Zealand Drug Foundation je marihuana najužívanejšou nezákonnou drogou v krajine. Až 80 percent obyvateľov do 21 rokov už kanabis aspoň raz užilo a 10 percent si vytvorilo zvyk v užívaní.

Ak by Novozélanďania hlasovali za legalizáciu marihuany, krajina by sa stala prvou v ázijsko-tichomorskom regióne, ktorá by umožnila aj jej rekreačné užívanie. Marihuanu na rekreačné účely nedávno zlegalizovali v Kanade a v Uruguaji.