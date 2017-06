O dobrovoľnú vojenčinu má záujem 232 ľudí, za 11-týždňový výcvik dostanú vyše 1100 eur

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Piatok 23. júna je posledný deň na prihlásenie sa na dobrovoľnú vojenskú prípravu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v regrutačných skupinách v krajskom meste podľa miesta trvalého bydliska.

Absolvovať ešte budú musieť prijímacie konanie, na ktorom posúdia ich zdravotnú a psychickú spôsobilosť. Tí, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky a prejdú prijímacím konaním, nastúpia na 11-týždňovú dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá sa začne tento rok v auguste.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Do štvrtka 22. júna sa prihlásilo 232 záujemcov, rezort má tento rok vyčlenené prostriedky na výcvik 150 dobrovoľníkov. Poslední záujemcovia majú šancu prihlásiť sa ešte v piatok.

Za 11-týždňový výcvik 1101,10 eura

Na základe skúseností z minuloročného pilotného projektu tohtoroční vojaci dobrovoľnej vojenskej služby budú cvičiť za nových atraktívnejších podmienok. Za skrátený 11-týždňový výcvik získajú príspevok 1101,10 eura. Ide o sumu, ktorá sa nezdaňuje a prípadní poberatelia sociálnych dávok o ne počas výcviku neprídu.

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy tak dostane sumu na úrovni platu vojaka prvého stupňa, ktorým počas výcviku je. “Peniaze by ale nemali byť hlavným hnacím motívom záujemcov o dobrovoľnú vojenskú službu, to by malo byť vlastenectvo a príprava na obranu Slovenska,” zdôrazňuje minister obrany Peter Gajdoš.

Výcvik je tento rok naplánovaný od 2. augusta a potrvá do 17. októbra, vojaci ho absolvujú na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

Absolventi sa stanú súčasťou záloh

Minister Gajdoš už v minulosti zdôraznil, že tento výcvik je jediný legálny nástroj, ako mladí ľudia môžu získať základné vojenské zručnosti a vedomosti mimo vstupu do profesionálnych zborov. Žiadne polovojenské, poloextrémistické skupiny s pochybnými zámermi, ale jednoznačne dobrovoľná vojenská príprava, podčiarkol Gajdoš.

Po úspešnom ukončení dobrovoľného výcviku sa absolventi automaticky stávajú súčasťou záloh Ozbrojených síl SR. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh.