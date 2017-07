O post košického župana sa bude uchádzať aj učiteľ Adam Šepetka, nominovala ho strana NAJ

KOŠICE 10. júla (Webnoviny.sk) – Kandidátom novovzniknutej strany Nezávislosť a Jednota (NAJ) na post predsedu Košického samosprávneho kraja v nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) je manažér a učiteľ Adam Šepetka.

Kandidatúru na post predsedu, o ktorom sa bude rozhodovať vo voľbách 4. novembra, oficiálne potvrdil na dnešnej tlačovej besede.

Za motiváciu kandidovať na post predsedu KSK označil Šepetka želanie, aby Košický kraj bol lepším miestom pre život. Chce sa preto sústrediť na vytváranie takých podmienok v kraji, ktoré by pre ľudí vytvorili zdravý, tolerantný, vzdelaný, prosperujúci a bezpečný kraj.

Prioritou je vzdelanie, doprava a práca

„Nemám chuť sa ďalej pozerať na to, ako mladí ľudia opúšťajú tento región, v ktorom chýba práca, kde kauza podáva ruku inej kauze. Kde ľudia dostávajú sľuby od politikov, ktorí sa na nich usmievajú z bilbordov pri cestách sľubujúc im veci, ktoré možno prídu na rad až po splatení účtov svojim sponzorom. Viem, čo všetko sa dá dosiahnuť poctivou a tvrdou prácou. Viem, že ľudia už strácajú nádej, že by to raz mohlo ísť aj inak a lepšie. Preto som sa rozhodol kandidovať, pretože to chcem zmeniť,“ uviedol Šepetka, ktorého prioritami sú vzdelanie, cesty a doprava, práca, cestovný ruch a sociálne služby.

Nebude používať bilbordy a plagáty

Šepetka zároveň vyzval obyvateľov Košického kraja, aby sa spoločne podieľali na vízii kraja a ponúkli svoje nápady na riešenie jeho súčasných problémov. Ako uviedol, v rámci kampane nebude používať bilbordy alebo plagáty. Chce sa stretávať s ľuďmi v uliciach a komunikovať na sociálnych sieťach.