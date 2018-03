O železničné spojenie na trase Nitra – Bratislava je záujem, opodstatnenosť výstavby určí štúdia

NITRA 19. marca (WebNoviny.sk) – Opodstatnenosť výstavby železničnej trate, ktorá by zabezpečila priame prepojenie Nitry s Bratislavou, určí štúdia realizovateľnosti. Vybudovať treba trať z Nitry do Trnovca nad Váhom, ktorá by sa napojila na existujúcu trať do Bratislavy.

O priame železničné spojenie Nitra – Bratislava sa usiluje už dlhší čas mesto Nitra aj Nitriansky samosprávny kraj. Ako upozornil predseda kraja Milan Belica, Nitra je hendikepovaná tým, že jej chýba vážnejšie riešenie železničnej dopravy, v histórii to bolo zanedbané. V súvislosti s príchodom automobilky Jagur Land Rover do Nitry by rozptýlenie dopravy aj do železničnej mohlo pomôcť odľahčiť cesty.

Nárast mobility do Bratislavy

Myšlienku podporilo aj ministerstvo dopravy. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, ministerstvo zaznamenáva výrazný nárast mobility na spojnici Nitra – Bratislava.

„Obchádzanie vlakov cez Nové Zámky alebo Leopoldov situáciu nerieši, keďže doba prepravy ďaleko prekračuje hodinu cestovania. Ministerstvo dopravy preto podporilo myšlienku vybudovania novej trate a iniciovalo vyhotovenie štúdie realizovateľnosti, ktorú už spracovávajú Železnice Slovenskej republiky a ktorá určí opodstatnenosť výstavby novej trate,“ informovala Ducká.

Technicky realizovateľná, ekonomicky nenávratná

Železnice SR majú k dispozícii staršiu štúdiu z roku 2014, ktorá rieši prepojenie mestskej časti Nitry Horné Krškany a Trnovca nad Váhom. Výstavba jednokoľajnej trate by stála zhruba 140 miliónov eur. Podľa štúdie je táto trať technicky realizovateľná, no z ekonomického hľadiska je projekt v hodnotenom období nenávratný.

Aktualizáciou štúdie chcú Železnice SR hľadať také technické riešenie, pri ktorom by bola výstavba trate ekonomicky efektívna. Dopracovať chcú tiež variant dvojkoľajného železničného spojenia.