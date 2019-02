Obce pri Trnave musia okrem smeráckych obedov zadarmo riešiť aj problém s kapacitou škôl

TRNAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Viaceré obce z okolia Trnavy musia okrem kapacity školských kuchýň a jedální v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť žiakom od 1. septembra bezplatné obedy riešiť aj celkovú kapacitu škôl.

Základné školy v Boleráze, Trstíne a viacerých ďalších obciach sa dostávajú na hranicu svojich kapacitných možností, súvisí to so sťahovaním mladých rodín do regiónu. Starostovia z okresu Trnava o problémoch svojich obcí v pondelok diskutovali s trnavským županom Jozefom Viskupičom.

Kraj bude investovať do opravy ciest

V päťhodinovej diskusii spomenuli aj stav ciest, stovky obyvateľov neprihlásených na trvalý pobyt, záujem o budovanie cyklochodníkov a ďalšie témy. Viskupič im predstavil investičné zámery samosprávneho kraja na rok 2019.

Napríklad do ciest pôjde v tomto roku výrazne viac peňazí ako vlani. V okrese Trnava je pripravovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty Trnava – Suchá nad Parnou a v záverečnej fáze verejného obstarávania je modernizácia cesty v Dolných Orešanoch.

„Náš župný rozpočet nám dáva priestor aj na rozvojové projekty pre okres Trnava. V tomto roku tu chceme investovať približne tri milióny eur do ciest, opráv a modernizácie učební našich škôl a pokračovať v oprave Divadla Jána Palárika či Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka,“ povedal Viskupič.

Peniaze z grantov

Starostov informoval tiež o možnostiach čerpania z peňazí grantových schém Trnavského samosprávneho kraja, kde sú položky vyčlenené pre obce, miestne akčné skupiny, občianske združenia a neziskové organizácie v celkovom objeme 1,5 milióna eur.

Tieto peniaze by mohli byť v prípade menších obecných aktivít veľmi zaujímavým spôsobom ich financovania.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič sa postupne v jednotlivých okresoch stretáva s primátormi a starostami, ktorým predstavuje aktuálne zámery na tento rok. V utorok ho čaká stretnutie s predstaviteľmi miestnych samospráv v okrese Senica.