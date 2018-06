Obchody chcú len vajcia z podstielkového chovu, slovenskí hydinári varujú pred dôsledkami

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Na Slovensku je v súčasnosti podľa Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) veľký tlak obchodu na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov.

Takmer všetky zahraničné obchodné reťazce mali už v priebehu minulého roka deklarovať, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietkových chovov.

V ponuke budú mať už iba vajcia podstielkové, z voľných výbehov a z biochovov. Konštatoval to na piatkovom tlačovom brífingu riaditeľ ÚHS Daniel Molnár, ktorý dodal, že táto situácia môže znížiť sebestačnosť SR v celkovej produkcii vajec až o polovicu.

Tlak spotrebiteľov

„Obchodné reťazce ako dôvod na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov uviedli tlak spotrebiteľov na nákup tohto typu vajec. Napriek predtým deklarovanému roku 2025 už v apríli 2018 oznámili dva zahraničné reťazce producentom vajec v SR informáciu, že už v roku 2018 nebudú nakupovať žiadne slovenské klietkové vajcia v malých spotrebiteľských baleniach (6 a 10 kusov), iba vajcia podstielkové,“ ozrejmil situáciu Daniel Molnár.

Únia hydinárov Slovenska, ako aj producenti vajec v SR považujú tento tlak zahraničných obchodných reťazcov za neopodstatnený z pohľadu podmienok v chove nosníc na Slovensku. Klietkové chovy majú podľa ÚHS podiel 88,5 % na chove nosníc v SR, podstielkové chovy 11 %, podiel biologických chovov a chovov s voľným výbehom je iba na úrovni 0,5 %.

„Tento tlak nemá žiadne kvalitatívne opodstatnenie. Dôvodom je fakt, že kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisia od spôsobu chovu nosníc, pretože kvalitu a zloženie vajec ovplyvňuje iba krmivo, ktoré nosnica konzumuje a jeho zloženie. Tento tlak obchodných reťazcov by bolo možné považovať za snahu o likvidáciu slovenských chovov nosníc, zníženie sebestačnosti SR v produkcii vajec a získanie slovenského trhu s vajcami pre masívny dovoz vajec zo zahraničia. Najväčším problémom je, že v SR nie je v najbližšom období možné výrazne zvýšiť ponuku vajec z podstielkových chovov,“ pokračoval Molnár.

Zvýšené náklady

Z ekonomického hľadiska predstavuje chov nosníc na podstielke podľa ÚHS zvýšené náklady o približne 0,5 centu na 1 kus vyprodukovaného vajíčka. Teda, ak by mali slovenskí producenti predávať do obchodných reťazcov iba podstielkové vajcia, museli by zvýšiť svoje predajné ceny minimálne o túto sumu.

Zmena systému chovu obohatených klietok na podstielkové chovy by si podľa ÚHS vyžiadala investície vo výške desiatok miliónov eur, ktoré v súčasnej dobe a pri súčasnom vývoji cien za obdobie posledných 8 rokov nemá hydinársky sektor k dispozícii.

„Ďalším problémom je pri zmene klietkového chovu na podstielkový aj výrazné zníženie počtu kusov chovaných nosníc na jednej hale. Preto, aby bol zachovaný rovnaký počet nosníc pri podstielkovom chove, musel by chovateľ postaviť minimálne tri nové haly na chov nosníc. Ak by sa zmenil spôsob chovu nosníc z klietkového chovu na podstielkový bez výstavby nových hál, tak by sa znížila sebestačnosť v produkcii vajec v SR zo súčasných 106 % na úroveň približne 40 – 50 %,“ dodal Daniel Molnár.

Dlhodobo sebestačné

Prieskumom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na prelome rokov 2017 a 2018 sa podľa ÚHS zistilo, že na pultoch reťazcov na Slovensku je iba 66 % slovenských vajec. Medziročne malo prísť k poklesu podielu slovenských vajec o 6 %.

V produkcii slepačích vajec je Slovensko na základe prieskumu dlhodobo sebestačné, v roku 2017 sa sebestačnosť v produkcii vajec dostala na úroveň 106,6 % a hydinári vyprodukovali 1,27 miliardy kusov vajec, čo predstavuje nárast oproti roku 2016 o 2,4 %, teda o 29,5 milióna kusov.